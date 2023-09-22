В Приморье проживает тигрица мать-героиня, у которой есть 12 котят

Самка под номером T 7F родила уже 12 котят. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В приморском нацпарке «Земля леопарда» проживает сама плодовитая тигрица. Самка под номером T 7F родила уже 12 котят и стала мамой в пятый раз. Фотоловушки застали редкую кошку с новым детенышем. Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На новых снимках счастливая мама осваивает территории в компании одного котенка. Ему около 5-6 месяцев. В этом возрасте тигры часто перемещаются в сопровождении матери, активно осваивают охотничьи навыки. Все животные на снимках выглядят сытыми и здоровыми.

Тигрица и ее дети. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Кроме того, ученые получили снимки одного из подросших котят многодетной тигрицы. Молодой хищник только недавно отделился от матери, сейчас ему около трех лет.

«Впервые эта тигрица была зарегистрирована в 2013 году, и уже в начале 2014 года она попала в объектив фотоловушек с тремя тигрятами. С тех пор хищница регулярно – каждые 2-3 года – приносит потомство. Многие котята, повзрослев, становятся резидентами и получают собственные «паспорта» и идентификационные номера в нашей базе данных», – рассказала Дина Матюхина, старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда».

Впервые эта тигрица была зарегистрирована в 2013 году. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как любопытные тигрята устроили фотоловушке краш-тест в Приморье. Малыши сорвали камеру, чтобы поиграть с неизвестным предметом.

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