Подготовка к Дню Победы во Владивостоке вышла на финишную прямую - город в ожидании генеральной репетиции парада. В ней примут участие пешие расчеты и боевая техника. В связи с этим перекроют центральные улицы. Рассказываем все, что нужно знать о генеральной репетиции Парада Победы во Владивостоке.
Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2026 года во Владивостоке пройдет 6 мая. На всякий случай зарезервировано еще одна дата - 7 мая. В планах провести тренировку в период с 07:00 до 13:00 часов.
Парадные расчеты уже провели несколько репетиций парада, в том числе ночных и вечерних. Во время каждой тренировки вводились ограничения движения. Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2026 года во Владивостоке не станет исключением. Будут перекрыты улицы:
- Корабельная Набережная (от Светланской, 73, до Океанского проспекта, 1);
- Светланский переулок (от Корабельной Набережной до Светланской);
- Алеутская (от Семеновской до 1-й Морской);
- Светланская (от Лазо до Алеутской);
- Уборевича (от Береговой до Семеновской);
- 1-я Морская (от Алеутской до Посьетской);
- Океанский проспект (от Светланской до Семеновской);
- Петра Великого (от Почтового переулка до Светланской);
- Адмирала Фокина (от Уборевича до Океанского проспекта).
Подобраться к месту проведения генеральной репетиции Парада Победы 9 мая 2026 года во Владивостоке практически невозможно - территорию оцепляют. К тому же традиционно посмотреть на тренировку собирается множество жителей города, так что протиснуться через толпу будет проблематично.
