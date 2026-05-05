Подготовка к Дню Победы во Владивостоке вышла на финишную прямую - город в ожидании генеральной репетиции парада. В ней примут участие пешие расчеты и боевая техника. В связи с этим перекроют центральные улицы. Рассказываем все, что нужно знать о генеральной репетиции Парада Победы во Владивостоке.

Когда начнется генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2026 года во Владивостоке

Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2026 года во Владивостоке пройдет 6 мая. На всякий случай зарезервировано еще одна дата - 7 мая. В планах провести тренировку в период с 07:00 до 13:00 часов.

Перекрытие дорог во время генеральной репетиции Парада Победы 9 мая 2026 года во Владивостоке

Парадные расчеты уже провели несколько репетиций парада, в том числе ночных и вечерних. Во время каждой тренировки вводились ограничения движения. Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2026 года во Владивостоке не станет исключением. Будут перекрыты улицы:

- Корабельная Набережная (от Светланской, 73, до Океанского проспекта, 1);

- Светланский переулок (от Корабельной Набережной до Светланской);

- Алеутская (от Семеновской до 1-й Морской);

- Светланская (от Лазо до Алеутской);

- Уборевича (от Береговой до Семеновской);

- 1-я Морская (от Алеутской до Посьетской);

- Океанский проспект (от Светланской до Семеновской);

- Петра Великого (от Почтового переулка до Светланской);

- Адмирала Фокина (от Уборевича до Океанского проспекта).

Где посмотреть генеральную репетицию Парада Победы 9 мая 2026 года во Владивостоке

Подобраться к месту проведения генеральной репетиции Парада Победы 9 мая 2026 года во Владивостоке практически невозможно - территорию оцепляют. К тому же традиционно посмотреть на тренировку собирается множество жителей города, так что протиснуться через толпу будет проблематично.

