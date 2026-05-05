Фото: Андрей МИХАЙЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Дальневосточная столица готовится встретить День Победы с размахом исторического праздника, и, как всегда, это означает изменения в городской транспортной схеме. Перекрытие дорог во Владивостоке на 9 мая 2026 года – одна из ключевых тем для автомобилистов, жителей и гостей города, которые планируют свой маршрут в праздничный уикенд. Схема ограничений движения во время парада Победы -– в нашем материале.
Ограничение движения во Владивостоке 9 мая будет вводиться на разных участках в разное время. Так, с 06:00 до 16:00 часов перекроют:
- Корабельную Набережную (от Океанского проспекта, 1а, до Светланской, 73);
- Светланский переулок (от пересечения с Корабельной Набережной до пересечения со Светланской).
Второй этап перекрытия дорог во Владивостоке на 9 мая пройдет с 07:00 до 18:00 часов. Проезд будет временно запрещен по улицам:
- Корабельная Набережная (от Светланой, 73, до пересечения с Семеновской);
- Светланский переулок (от Корабельной Набережной до пересечения со Светланской);
- Алеутская (от Семеновской до пересечения с 1-й Морской);
- Светланская: (от Светланой, 73, до пересечения с Алеутской);
- Уборевича (от пересечения с Береговой до Семеновской);
- Океанский проспект (от Светланской до пересечения с Семеновской);
- Лазо (от Суханова до Светланской);
- Батарейная (от Западной до Батарейной, 2);
- Верхнепортовая (от Верхнепортовой, 2, до Верхнепортовой, 30);
- 1-я Морская (от Алеутской до Посьетской);
- Петра Великого (от Почтового переулка до Светланской);
- Адмирала Фокина (от Уборевича до Океанского проспекта).
Чтобы избежать пробок и заторов, заранее знакомьтесь со схемой движения и планируйте маршруты. Важно учитывать объезды, которые будут организованы через улицы:
- Светланская;
- 1-я Морская;
- Набережная;
- Тигровая;
- Пограничная;
- Семеновская;
- Батарейная;
- Западная;
- Суханова;
- Уборевича;
- Пушкинская;
- Всеволода Сибирцева;
- Луцкого.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Парад, фейерверк и солдатская каша: празднование Дня Победы во Владивостоке начнется 3 мая
Для тех, кто не хочет сидеть дома: экскурсии и спектакли подготовили для жителей Владивостока 9 мая
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.