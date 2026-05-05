Дальневосточная столица готовится встретить День Победы с размахом исторического праздника, и, как всегда, это означает изменения в городской транспортной схеме. Перекрытие дорог во Владивостоке на 9 мая 2026 года – одна из ключевых тем для автомобилистов, жителей и гостей города, которые планируют свой маршрут в праздничный уикенд. Схема ограничений движения во время парада Победы -– в нашем материале.

Ограничение движения во Владивостоке 9 мая будет вводиться на разных участках в разное время. Так, с 06:00 до 16:00 часов перекроют:

- Корабельную Набережную (от Океанского проспекта, 1а, до Светланской, 73);

- Светланский переулок (от пересечения с Корабельной Набережной до пересечения со Светланской).

Второй этап перекрытия дорог во Владивостоке на 9 мая пройдет с 07:00 до 18:00 часов. Проезд будет временно запрещен по улицам:

- Корабельная Набережная (от Светланой, 73, до пересечения с Семеновской);

- Светланский переулок (от Корабельной Набережной до пересечения со Светланской);

- Алеутская (от Семеновской до пересечения с 1-й Морской);

- Светланская: (от Светланой, 73, до пересечения с Алеутской);

- Уборевича (от пересечения с Береговой до Семеновской);

- Океанский проспект (от Светланской до пересечения с Семеновской);

- Лазо (от Суханова до Светланской);

- Батарейная (от Западной до Батарейной, 2);

- Верхнепортовая (от Верхнепортовой, 2, до Верхнепортовой, 30);

- 1-я Морская (от Алеутской до Посьетской);

- Петра Великого (от Почтового переулка до Светланской);

- Адмирала Фокина (от Уборевича до Океанского проспекта).

Где можно объехать перекрытые дороги 9 мая во Владивостоке 2026

Чтобы избежать пробок и заторов, заранее знакомьтесь со схемой движения и планируйте маршруты. Важно учитывать объезды, которые будут организованы через улицы:

- Светланская;

- 1-я Морская;

- Набережная;

- Тигровая;

- Пограничная;

- Семеновская;

- Батарейная;

- Западная;

- Суханова;

- Уборевича;

- Пушкинская;

- Всеволода Сибирцева;

- Луцкого.

