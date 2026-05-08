В Приморье сейчас критическая пожароопасная ситуация. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Майские праздники традиционно пахнут дымком, мясом на углях и долгожданной свободой. Кажется, что делать: бери мангал, загружай в багажник маринованное мясо – и вперед, к лесу. Но в этом году все иначе. Правительство Приморского края подписало распоряжение, которое превращает привычные выходные в зону повышенной ответственности. Со 2 мая на огромной территории региона введен особый противопожарный режим. А это значит, что планы на 9, 10 и 11 мая могут обернуться не уютным пикником на траве, а встречей с инспектором и очень внушительным штрафом.

«Комсомольская правда» – Владивосток» разобралась, где именно нельзя разводить огонь, почему власти пошли на такие меры и какие риски ждут нарушителей.

Где теперь не место шашлыку

Противопожарный режим – не пустая формальность. В крае сейчас действительно критическая пожароопасная ситуация. Лесной фонд пересох, ветры здесь – обычное дело, и одной искры достаточно, чтобы уничтожить гектары тайги, а заодно – жилые дома в прилегающих селах. Поэтому под запрет попали сразу больше десяти муниципалитетов.

Список внушительный и покрывает практически весь юг и запад Приморья. В «красной зоне» оказались четыре городских округа: Артемовский, Находкинский, Уссурийский и городской округ Большой Камень. К ним добавились 13 муниципальных округов: Михайловский, Надеждинский, Октябрьский, Партизанский, Пограничный, Ханкайский, Хорольский, Хасанский, Черниговский, Шкотовский, Лазовский, а также муниципальный округ Спасск-Дальний и муниципальный округ город Партизанск.

Если ваш дачный кооператив или любимая поляна для пикника находятся на перечисленных территориях – приготовьтесь к серьезным ограничениям.

Что конкретно попало под запрет

Власти дали главам муниципалитетов четкие и недвусмысленные рекомендации. Под табу – три главных майских удовольствия:

1. Любой открытый огонь. Запрещены костры, мангалы, паяльные лампы и даже сжигание сухой прошлогодней травы на собственном участке. Даже если у вас выложена идеальная яма из кирпичей и стоит наготове ведро воды – это не аргумент. Запрещено – значит запрещено.

2. Пребывание в лесу. Неважно, собираетесь ли вы за грибами, на фотопрогулку или просто «тихо посидеть у ручья». Вход в лесные массивы ограничен.

3. Огнеопасные работы. Сварка, покраска, любые искрообразующие действия на землях лесного фонда и на прилегающих территориях – под строжайшим запретом.

«Но я же на своем участке!»

Самая распространенная майская логика звучит примерно так: «Я хозяин, хочу шашлык на даче – и пожарный мне не указ». В период особого режима этот аргумент не имеет силы. Если ваш участок находится в одном из перечисленных округов, разводить огонь нельзя даже в стационарном мангале посреди двора.

«Единственное исключение – специально оборудованные места, предварительно согласованные с пожарными. Все остальное – прямое нарушение закона», – сообщают в МЧС России по Приморскому краю.

Кстати, власти не только запрещают, но и рекомендуют: создать запас воды у каждого жилого строения, которое граничит с лесом, а также обновить минерализованные полосы. В прошлые годы именно эти меры спасали целые улицы от верховых пожаров.

Цена вопроса

Главное, что стоит знать перед выходными: штрафы в период особого противопожарного режима вырастают в разы. Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ:

— для граждан – от 10 до 20 тысяч рублей (вместо обычных 2–3 тысяч за костер в обычное время);

— для должностных лиц – до 60 тысяч рублей;

— для юридических лиц – до 800 тысяч рублей.

Но это еще не все. Если ваш недожаренный кусок мяса или брошенный мимо окурок приведут к лесному пожару, суммы станут совсем другими – вплоть до возбуждения уголовного дела. Тут уже не до пикника.

Места для шашлыков во Владивостоке в 2026 году

У законопослушных граждан остается как минимум три разумных варианта.

Первый – жарить шашлык дома. Электрическая печь или газовая плита с «шашлычницей» формально под запрет не попадают. Правда, того самого дымка и хрустящей корочки уже не добиться, но безопасность дороже.

Второй – отправиться туда, где режим не введен. Стоит свериться с картой муниципалитетов. Если ваш округ не числится в распоряжении правительства, можно выдохнуть с облегчением. Но даже в этом случае не стоит терять бдительность: весна выдалась сухой, и любой костер – это риск.

Третий и самый цивилизованный – встретить праздники в городских парках, на верандах ресторанов или выехать на базы отдыха с готовыми беседками. Там есть стационарные мангалы и, главное, ответственное лицо, которое следит за безопасностью. Это абсолютно законная и комфортная альтернатива.

Напоследок: если вы увидели дым в лесу или у соседнего участка – не проходите мимо. Не будьте равнодушными. Звоните 112 или 101. Пожар легче потушить в первые минуты, когда он еще не разгорелся.

Пусть эти майские праздники запомнятся вам мирным небом и хорошей компанией, а не запахом гари и повесткой в суд.

