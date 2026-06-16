Специалисты убирают водоросли, траву и мусор, скопившиеся в межсезонье. Фото: vlc.ru.

Подготовка пляжей дальневосточной столицы к купальному сезону, который обычно начинается в середине июля, сейчас в разгаре. Специалисты муниципального учреждения «Зеленый Владивосток» благоустраивают популярные прибрежные зоны города – в бухте Лазурная и на Университетской набережной острова Русский.

Набережная ДВФУ стала чище. Фото: vlc.ru.

Для комфортного пляжного отдыха гостей и жителей дальневосточной столицы с побережья убирают мусор и водоросли, принесенные волнами. Представители учреждения отметили, что к процессу подготовки пляжей Владивостока они подходят комплексно. Так, на прибрежной территории бухты Лазурная, известной всем как Шамора, к усилиям специалистов присоединились арендаторы. Сейчас коммунальщики вывозят с побережья мусор, собранный совместными усилиями.

По сообщению пресс-службы администрации Владивостока, в течение всего купального сезона планируется привлечение сторонних организаций для поддержания чистоты пляжей.

На этой неделе расчистили побережье в бухте Стеклянная. Фото: vlc.ru.

Как писала «КП», ранее сотрудники МКУ «Зеленый Владивосток» расчистили берег бухты Стеклянная. Затем навели порядок в районе Канала на острова Русский. Помимо уборки территории там были установлены дополнительные мусорные контейнеры.

Подчеркнем, что летом пляжи Владивостока привлекают множество отдыхающих, как из самого города, так и из других регионов России. Помимо уборки ведется работа по модернизации прибрежных зон. Один из ярких примеров – набережная Спортивной гавани, которую благоустраивают поэтапно. В этом году специалисты приводят в порядок территорию напротив спорткомплекса «Олимпиец».

Летом во Владивосток приезжают отдыхающие из разных регионов страны. Фото: Ярослав ЮРИН. Перейти в Фотобанк КП

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