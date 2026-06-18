Жители Владивостока собрали полтонны батареек во время экологической акции

К полезной инициативе присоединились школьники. Фото: vlc.ru.

В столице Приморья завершилась акция по сбору использованных батареек, в результате которой было собрано и передано на переработку 500 килограммов элементов питания. В доброй инициативе на благо окружающей среды приняли участие все желающие, включая учащихся десяти школ города.

По сообщению прессс-службы мэрии, жители Владивостока могли бесплатно сдать батарейки в АНО «Молодежь Приморья» и в пункт сбора Приморского экологического оператора. Ученики школ, участвующих в акции, активно включились в процесс по сбору батареек. Команды, показавшие наилучшие результаты, получили грамоты.

Важно помнить, что выброшенные батарейки представляют серьезную угрозу для окружающей среды. Буквально один элемент питания способен загрязнить до 20 квадратных метров почвы и 400 литров воды. Переработка же позволяет не только минимизировать риски, но и извлечь полезные компоненты: например, из одной батарейки можно получить грифель для карандаша, а из 90 – комплект столовых приборов.

Заместитель начальника управления охраны окружающей среды и природопользования Анна Демехина отметила, что участие молодежи в подобных мероприятиях способствует повышению общей экологической культуры горожан.

Активных участников наградили грамотами. Фото: vlc.ru.

Стоит отметить, что в мае в краевой столице завершился двухмесячник чистоты. Масштабная уборка и озеленение общественных пространств охватили все районы города у моря. Участие в этих мероприятиях приняли сотрудники муниципальных коммунальных служб, управляющие компании и все неравнодушные жители города. Всего же в текущем году в дальневсотчоной столице планируется провести 260 экологических мероприятий, включая субботники, образовательные программы. «КП» ранее подробно рассказывала об эксурсиях для молодежи, программы для которых подбирают специалисты администрации Владивостока.

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