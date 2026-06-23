12 дворов Владивостока обрели новый облик

Территории благоустраивают с учетом мнений жителей. Фото: vlc.ru.

В столице Приморья продолжается масштабная программа благоустройства придомовых территорий. За последнее время обновлены12 дворов, что значительно улучшило качество жизни горожан, активные работы на данный момент охватили еще 10 адресов.

В числе уже благоустроенных дворы на Грибоедова, 22, проспекте 100-летия Владивостока, 124, Светланской, 8, Нейбута, 45, Уткинской 10, Невской, 15, Сахалинской, 49, Героев Варяга, 5, Зои Космодемьянской, 14, на Океанском проспекте, 107 и 110, а также на 50 лет ВЛКСМ, 23.

Горожане часто просят оборудовать в своих дворах спортивные или детские площадки. Фото: vlc.ru.

По сообщению пресс-службы мэрии, на данный момент продолжаются активные работы еще на десяти объектах. Например, укладку нового асфальта ведут на Гульбиновича, 16, Полярной, 1/5, Морозова, 7, Нейбута, 87 и Сафонова, 11. Кроме того, в районе Сахалинской, 48 и 36, специалисты устанавливают новые детские и спортивные площадки.

По инициативе самих жителей благоустройство проводится и на Аллилуева, 2, и Русской, 57, где уже близятся к завершению строительные работы.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города подчеркнул важность реализации двух программ – региональной «1000 дворов», инициированной губернатором Приморья, и федеральной программы «1000 дворов Дальнего Востока», предусматривающей комплексное улучшение придомовой инфраструктуры.

«Участие в каждой программе дает отличную возможность обновить свою придомовую территорию и сделать ее более комфортной», – отметил Григорий Пейхвассер.

Подчеркнем, за прошедшие пять лет при участии мэрии и привлечении подрядчиков во Владивостоке модернизировали свыше тысячи дворов. «КП» неоднократно писала о преображении территорий МКД и других общественных пространств. В текущем году сезоне планируется обновление более сорока дворов.

Многие голосуют за новый асфальт. Фото: vlc.ru.

Напомним, также в краевой столице проводится благоустройство в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас специалисты приводят в порядок три территории, выбранные жителями на голосовании в прошлом году. Речь об Ивановской, 3-19, Кирова, 5-9, и ландшафтно-парковой зоне ДВФУ. Чтобы сделать город еще комфортнее и уютнее в 2027 году по заказу администрации модернизируют сразу четыре общественных пространства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вместо трех – четыре: еще больше территорий облагородят в столице Приморья в 2027 году

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.