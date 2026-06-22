Вместо трех – четыре: еще больше территорий облагородят в столице Приморья в 2027 году

С каждым годом в краевой столице все больше благоустроенных пространств. Фото: pos.gosuslugi.ru.

В следующем сезоне четыре общественных пространства Владивостока приведут в порядок в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря неравнодушию горожан в лидеры народного голосования, которое длилось, с 21 апреля по 12 июня, вышли скверы «Нескучный сад» и «Чайка», парк на улице Джамбула, 43, и сквер Магнитогорский.

Мэр Владивостока отметил высокую активность жителей города: в голосовании приняли участие 82 700 человек. Изначально планировалось благоустроить три общественных пространства.

«По результатам голосования определены четыре территории-победителя. Мы проанализировали потенциальную стоимость каждого объекта, который планируем реализовать в 2027 году. И теперь с уверенностью можем сказать, что в рамках средств, которые федеральный бюджет направит нашему городу, мы точно сможем воплотить в жизнь все задуманные проекты», – поделился Константин Шестаков.

Народный рейтинг возглавил проект по модернизации сквера «Нескучный сад» на Постышева, 7а, набравший 11 749 голосов. Близость к жилым домам делает это место популярным для отдыха и транзита, а грядущее благоустройство создаст комфортную и безопасную среду для всех категорий горожан.

Сквер «Чайка», расположенный в оживленной части города, занял второе место с 11 423 голосами. Ежедневно здесь проходят к остановкам и магазинам сотни людей, и его обновление улучшит условия для жителей, включая молодых мам, гуляющих с детьми. Неподалеку расположен родильный дом № 3, как ранее писала «КП», сотрудники медучреждения искренне переживают за это общественное пространство и ждут его преображения.

Транзитная зона может превратиться в уютный и современный сквер. Фото: pos.gosuslugi.ru.

Третье место занял природный парк на Джамбула, 43, получивший 11 634 голоса. Этот лесной массив, ставший домом для краснокнижных уток-мандаринок, довольно популярное место. Благодаря модернизации вместо тропинок здесь появятся благоустроенные зоны для отдыха, детские или спортивные площадки.

Проект по модернизации любимого многими места. Фото: pos.gosuslugi.ru.

На четвертой позиции по итогам голосования расположился сквер Магнитогорский. Большой зеленый участок жители в основном используют, чтобы сократить путь. После преображения территория станет новой точкой притяжения для гостей и жителей города, предлагая комфортное пространство для отдыха с лавочками, дорожками и освещением.

Большой зеленый участок на Магнитогорской преобразится в следующем году. Фото: pos.gosuslugi.ru.

Глава города поблагодарил жителей за участие в голосовании и анонсировал следующий этап – соучастное проектирование, где горожане смогут высказать свои пожелания.

«Не оставайтесь в стороне: никто лучше вас не знает, какими должны быть эти пространства. Давайте вместе благоустраивать любимый Владивосток», – добавил мэр.

Обсуждение проектов будет проводиться в формате онлайн-опросов и общественных встреч, на которых все желающие смогут высказать свои предложения. Благоустройство будет вестись поэтапно, с учетом мнений горожан.

Сейчас во Владивостоке по нацпроекту модернизируют три территории, выбранные жителями в прошлом году. Это общественные пространства на Ивановской, 3-19, и Кирова, 5-9, ландшафтно-парковая зона ДВФУ. Стоит подчеркнуть, что в городе также продолжается модернизация дорог и муниципальных учреждений.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.