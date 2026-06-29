Акулы подходят к побережью Приморья вслед за стаями рыб. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Это лето в Приморье началось с тревожных новостей. В социальных сетях то и дело появляются свежие видео с акулами, снятые у побережья. В интернете заговорили о настоящем нашествии хищников, некоторые туристы начали переживать за безопасность во время отдыха. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Купальный сезон в Приморье в 2026 году

Кадры с морскими хищницами начали появляться в июне. Во Владивостоке акул сняли на камеру в бухте Тихой и возле мыса Тобизина. Много слухов появилось вокруг района Фокино. Возле поселка Дунай, по словам очевидцев, якобы выловили две акулы. В тот же день у соседнего острова Путятина рыбаки сняли на видео еще одну хищницу – предположительно, детеныша опасной акулы-мако.

Снова о хищниках заговорили 28 июня. Крупную акулу заметили в Триозерье – одной из самых популярных пляжных бухт края. А на следующий день, 29 июня, морскую хищницу встретили уже в Находке. Очевидцы сняли двухметровую рыбу на видео прямо у городского причала БАМР.

Эти пугающие кадры вызвали в соцсетях настоящую панику. Страх оказался настолько велик, что некоторые рыбаки даже начали убивать пойманных детенышей акул.

Однако ученые Национального научного центра морской биологии ДВО РАН призывают остановить панику: акул не стало больше.

«Каждое лето они приходят для того, чтобы питаться рыбой, которая подошла с юга. Сейчас в изобилии иваси, скумбрия. Это обычный цикл. Никакого пристрастия к человеческой крови у акул нет, человек им в качестве пищи не интересен», – рассказал старший научный сотрудник Лаборатории ихтиологии Владимир Шелехов.

Отмена купального сезона в Приморье в 2026 году

Из-за пугающих видео в Сети туристы начали интересоваться, не планируется ли закрытие пляжей. Ситуацию прокомментировал губернатор Приморского края.

Олег Кожемяко отреагировал на опасения отдыхающих спокойно, напомнив, что местные сельдевые акулы обитали в водах Приморья всегда и пока никого не покусали. Агрессивных акул-мако, по его словам, замечают в основном рыбаки вдали от берега.

По словам губернатора, регион готов к наплыву гостей. Таким образом, речи об отмене или ограничениях летнего отдыха на воде не идет.

Где разрешено купаться в Приморье в 2026 году

Чтобы отдых прошел без происшествий, спасатели МЧС настоятельно рекомендуют сохранять бдительность и купаться только там, где есть официальное разрешение.

Во Владивостоке безопасными признаны пляжи острова Попова (бухты Пограничная и Старка) и на острове Рейнеке. На Русском острове одобрены бухты Воевода, Аякс, Чернышева, Парис, мысы Вятлина и Ахлестышева.

В Партизанском округе (где и находится знаменитое Триозерье) купаться разрешено также в бухтах Лашкевича, Шепалова, Волчанец и на мысе Серый.

В Находкинском округе открыты бухты Рифовая, Прогулочная, Козино, 2-я Прибойная, Гайдамак, Попова и Стрельбище. В Хасанском округе безопасно в районе станции Рязановка, в бухтах Бойсмана, Троица, Нарва, на базе отдыха «Океан» и в селе Безверхово. В Лазовском округе – бухты Петрова и Соколовка.

«Эти территории оборудованы всем необходимым, на них работают спасательные посты», – рассказали в МЧС России по Приморскому краю.

В ведомстве советуют туристам не рисковать жизнью и не лезть в воду в необорудованных местах. Список проверенных пляжей, где можно купаться, лучше сохранить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Думали приехать на недельку, но у вас акулы, дома посидим»: ученый рассказал правду о шумихе вокруг захода морских хищников в Приморье

Бухты, мысы и базы отдыха: список разрешенных мест для купания озвучили в Приморье

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.