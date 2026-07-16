Лаборатория будущего: во Владивостоке подготовят новое поколение биотехнологов

Прием заявок открыт для выпускников 9-х классов. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке готовятся к запуску уникального образовательного эксперимента. В новом учебном году школа № 12 на улице Успенского, 19, станет центром притяжения для юных умов. Здесь открывается первый в городе БиоТех-класс, призванный стать кузницей кадров для передовой науки и индустрии Дальнего Востока.

Проект бросает вызов традиционному школьному укладу. Как сообщает пресс-служба мэрии, это не просто углубленное изучение биологии, физики и математики за партой. Это двухлетний интенсив для десятиклассников и одиннадцатиклассников, где теория проверяется практикой. Вместо привычных лабораторных – работа с современными микроконтроллерами, датчиками и инженерными конструкторами. Школьники получат шанс не решать задачи из учебника, а создавать собственные проекты на стыке живой материи и цифровых технологий, превращая смелые гипотезы в работающие прототипы.

Ключевое отличие новой инициативы – ее неразрывная связь с реальным сектором. По данным администрации Владивостока, проект уже поддержали представители дальневосточной науки и бизнеса: Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Приморский государственный аграрно-технологический университет и ведущие промышленные предприятия края. Для учеников это означает прямой выход «в поля»: экскурсии на высокотехнологичные производства, стажировки бок о бок со специалистами и жесткий, но честный разбор их идей с экспертами-практиками.

Ребята получат реальный практический опыт. Фото: vlc.ru.

Конечная цель амбициозна. На выходе выпускник получит не просто аттестат зрелости. Его главным капиталом станет внушительное портфолио реализованных проектов, реальный опыт исследовательской работы и мощная база, которая откроет двери вузов на самые востребованные специальности.

Сделать инвестиции в будущее можно уже сегодня. Прием заявок открыт для всех выпускников девятых классов, готовых посвятить себя естественным наукам. Подробности доступны по телефону +7 (924) 121-24-33.

Открытие БиоТех-класса – лишь часть масштабной образовательной трансформации Владивостока. Власти уделают огромное внимание модернизации учебных заведений и самого образовательного процесса. Город целенаправленно готовит специалистов завтрашнего дня: всего на параллелях старших классов будет создано 218 специализированных направлений, которые охватят более шести тысяч подростков. От искусственного интеллекта и робототехники до судостроения и педагогики – у подрастающего поколения есть все инструменты, чтобы строить свое будущее прямо здесь, на берегу Тихого океана. «КП» ранее подробно писала о создании полицейских и ветеринарных классов.

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