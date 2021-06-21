Глава Минвостокразвития предложил вынести порты из бухты Золотой Рог во Владивостоке

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики стал гостем радио «Комсомольская правда Приморье». Во время эфира он поделился мечтой: вынести порты из центра Владивостока. При этом он назвал бухту Золотой Рог самой красивой в России, в которой не место перевалке угля.

Отвечая на вопрос, что нужно Владивостоку, чтобы все сразу заметили его статус столицы Дальнего Востока, министр сказал, что лично для него у Дальнего Востока – 11 столиц, намекая на административные центры всех субъектов федерации, входящих в этот федеральный округ. Но все же озвучил свой вариант, как повысить статус Владивостока.

- У меня есть мечта, как Владивосток может серьезно преобразиться. Это связано с более эффективным задействованием тех территорий, на которых располагаются морские порты. Наверное, не все, есть те порты, которые должны продолжать работать. Но, конечно, самая красивая бухта России – Золотой Рог, которая сегодня занята, прости Господи, перегрузкой угля – это глупость. И поезда, которые идут через весь город по тоннелю имени Сталина, построенном в 1937 году – во-первых, экономически это не эффективно. Мы видим, что все современные порты – это автоматизированные, «умные», но при этом плоские и большие по площади сооружения. Сингапур, Роттердам, порты Китая, Йокогама… В бухте Золотой Рог этого не создать, там есть естественные ограничения.

По мнению министра, что в Приморье, что в Хабаровском крае есть довольно много бухт с достаточными глубинами и с подходом железных дорог, где можно построить глобальный порт, конкурент Сингапура. Такое строительство поможет разгрузить Владивосток, чтобы создать здесь город-сад.

- Это не «прожект», такая работа уже ведется, есть инвестор, заинтересованный в создании новых портовых мощностей. А свято место пусто не бывает, я убежден, что редевелопмент портовых мощностей Владивостока может быть той самой новой искрой, новым импульсом, который даст новый смысл этому великому русскому городу на Тихом океане, - сказал Алексей Чекунков.

Напомним, Алексей Чекунков возглавил министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики в ноябре 2020 года. До этого он шесть лет руководил Фондом развития Дальнего Востока и Арктики.

Полную запись эфира слушайте на сайте radiokp.ru.

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