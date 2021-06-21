Алексей Чекунков рассказал, когда на Дальнем Востоке будут достроены погранпереходы

Алексей Чекунков в студии радио "Комсомольская правда"

Глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, когда будут достроены пограничные переходы. Вопрос, волнующий не только приморцев, но и жителей всего Дальнего Востока.

Отвечая на вопрос, Алексей Олегович заявил, что из 12 погранпереходов, которые сейчас есть на территории Дальнего Востока, только 4 находятся в удовлетворительном состоянии. В начале июня 2021 года полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал состояние погранпереходов, после чего история с ремонтом старых и строительством новых трансграничных объектов вышла на новый этап.

- Юрий Трутнев с большим вниманием к этой теме относится. Несколько жестких поручений он дал на недавнем совещании, и Министерство транспорта во исполнение этих поручений реализует 27 мероприятий, которые должны эту ситуацию, наконец, в течение ближайших двух лет выправить, - отметил Алексей Чекунков.

Он также отметил, что во время пандемии из-за приостановки туристического потока стало возможно быстро перегруппировать силы, чтобы решить эту проблему намного быстрее.

- При этом отмечу, что создаются и новые переходы. Уже построен и в ближайшее время, как только пандемия отступит, будет введен в эксплуатацию автомобильный мост Благовещенск-Хайхэ, до конца этого года будет достроен первый российско-китайский железнодорожный мост Нижнеленинское-Тунцзян, - добавил Алексей Чекунков.

Полную запись эфира слушайте на сайте radiokp.ru.

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