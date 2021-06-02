Накажут или уволят: Юрий Трутнев раскритиковал состояние погранпереходов в Приморье

Арматура на территории погранперехода торчит с 2013 года. Фото: Правительство Приморского края

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал работу федеральных органов власти, которые отвечают за функционирование и инфраструктуру пунктов пропуска через госграницу в Приморье, сообщает «КП – Владивосток».

Поздно вечером 1 июня во Владивостоке состоялось совещание с участием губернатора Приморского края Олега Кожемяко и полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Зампредседатель правительства раскритиковал работу федеральных органов власти, так как они не смогли обеспечить нормальную деятельность приморских погранпереходов. Госорган отвечает за строительство, реконструкцию и оснащение пунктов пропуска, а также следит за их функционированием. Ни работа погранпереходов, ни состояние инфраструктуры не удовлетворили Юрия Трутнева. Более того, он отметил, что поручения не были выполнены, в том числе и по исполнению санитарных мероприятий.

В качестве примера полпред привел международный пункт пропуска «Пограничный», где он и Олег Кожемяко побывали днем 1 июня.

– Давно не испытывал таких комплексных отрицательных эмоций, как при посещении данного объекта. С 2013 года как там торчала арматура со стороны территории Российской Федерации, так она и торчит, только заржавела, – подчеркнул Юрий Трутнев и заверил, что об этом промахе узнает председатель правительства.

Доклад премьер-министру означает служебную проверку. Все, кто халатно отнесся к своей работе, будут наказаны или уволены.

В будущем может быть создан единый контрольный орган, который будет отвечать за работы по погранпереходам и координировать деятельность пограничных войск, таможенных служб, Россельхознадзора, Роспотребнадзора. Полпред заметил, что вместе они взаимодействуют слабо.

Напомним, проблема с погранпереходами в Приморье существует уже давно. С наступлением пандемии ситуация ухудшилась. На границе стоят многокилометровые очереди из фур, дальнобойщики вынуждены жить по несколько дней прямо в машинах. Ситуации неоднократно накалялись, доходило вплоть до голодовок.

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