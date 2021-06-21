В больницах Владивостока не хватает мест, а антипрививочники громко несут свою шапочку из фольги

В Приморье привито лишь около 10 % населения Фото: Олег УКЛАДОВ

В США более 50 % вакцинировались, и у них нет третьей волны.

В Израиле 60% вакцинировались.

В России мало того, что менее 10 %, так еще и идет дичайшая агитация ковидисседентов и антипривиочников против вакцинации. Люди, не имея специального образования, знаний, но начитавшись таких же дураков в интернете, собрав в кучу все свои страхи и слухи, несут громко и истерично свою шапочку из фольги, придумывая все новые и новые страшные истории про замершие беременности, чипирование, заговор правительства и прочее.

А тем временем, третья волна ковида уже собирает свой скорбный урожай смертей.

И это только начало, пик еще не пройден.

Если что, больницы Владивостока и ковидные отделения уже переполнены. Мест нет. Да, каждый день вводятся новые и новые койки, привлекаются врачи, но ресурсы не безграничны, особенно человеческие.

У нас было 5 месяцев, чтобы пройти вакцинацию и не допустить этого ужаса. Но мы успешно все проспали.

И тут уже как на войне. Мы проигрываем сейчас битву, которую могли бы выиграть.

И, как на войне, паникеры, дезинформаторы должны наказываться самим строгим образом.

Мы медленно (к сожалению), но верно идем к обязательной (скорее бы) вакцинации. Причем правовая база для этого уже создана. ЕСПЧ недавно вынес решение, где четко обозначил, что обязательная принудительная вакцинация не нарушает права человека.

Берегите себя. Мест в больнице нет.

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