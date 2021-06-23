«С каникул не вернемся»: змея устроила логово в приморской школе

Рептилия держала в страхе всю школу. Фото: www.instagarm.com/mchs_spassk_dalniy_20_pso.

В приморскую школу пришлось вызывать сотрудников МЧС из-за змеи, которая решила там «прописаться». Полутораметровый гад нагнал своим присутствием жути на учителей и школьников. «С каникул не вернемся» – заверяли испуганные ребята. Вмешаться в ситуацию были вынуждены профессионалы.

История развернулась на территории средней школы №8 на улице Молодежная в селе Дубовское в Спасском районе. В местную пожарно-спасательную часть с просьбой отловить змею обратилась директор учебного заведения. По словам руководителя, рептилия неоднократно пугала всех своим присутствием.

– Почти целый час заместитель 23ПСЧ 20ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ПК лейтенант внутренней службы Иван Смольников ждал, когда змея покинет прохладное место и вылезет на солнышко погреться. Несмотря на то, что, змея неядовитая, она может укусить человека, если чувствует опасность, поэтому средства защиты были заранее предусмотрены, – рассказали специалисты МЧС Спасска-Дальнего.

Отловленный красавец оказался амурским полозом. Они распространены в Приморье и считаются безобидными. Более того, многие дачники даже рады соседству с этим представителем пресмыкающимся на своем участке. Полозы отлично ловят мышей и крыс, а также по словам жителей края, отпугивают своим запахом ядовитых собратьев. Однако важно отметить, что при укусе любой змеи может развиться аллергическая реакция, поэтому близко подходить к змеям не стоит, а брать в руки тем более.

Как отмечают спасатели, амурские полозы успешно приручаются, особенно в юном возрасте. Но среди этого вида часто попадаются пугливые и агрессивно настроенные особи, поэтому лучше не экспериментировать.

Напомним, с приходом приморцы все чаще сталкиваются с ползучими гадами, порой находя их в самых необычных местах. Буквально накануне одна из местных жительниц поделилась в сети, что ее ребенка укусила гадюка, мальчика пришлось в срочном порядке госпитализировать.

Амурского полоза выпустили подальше от школы. Фото: www.instagarm.com/mchs_spassk_dalniy_20_pso.

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