Ко Дню города во Владивостоке появится новый парк

Со 2 июля новое общественное пространство начнет принимать первых посетителей. Фото предоставлено Concrete Jungle.

Во Владивостоке ко дню города открывается долгожданный Нагорный парк - общественное пространство с удивительной историей. Еще в 1928 году на участке ничем не примечательного леса был создан «Нагорный народный сад», который вскоре стал местом отдыха горожан. Но уже в 80-е годы из-за отсутствия должного контроля сад пришел в упадок. Лишь три года назад к нему вновь вспыхнул интерес, и уже сегодня Нагорный парк - первый в своем роде, потому что построен для города, но совсем не за бюджетные деньги.

ЛЕГЕНДАРНОЕ МЕСТО

Движущая сила проекта - урбанисты мастерской Concrete Jungle, они придумали концепцию, и они же воплощают свои идеи в жизнь в роли подрядчиков. Но для них парк - это не просто дорожки и лавочки.

- У каждого парка есть своя легенда, история, идентичность, и эту связь необходимо сохранять. К примеру, у Минного парка есть классная история, связанная с основанием города, Владивостокской крепостью, Тихоокеанским флотом – большое поле для работы. Примечательной особенностью нагорного парка является полное отсутствие такой истории. Раньше это был просто лес, однажды в нем разбили небольшой сад, там была площадка для танцев. Все. Никаких исторических параллелей это место не имело. И мы подумали, что это прекрасная почва для создания своей собственной легенды, - говорит Феликс Машков, сооснователь команды Concrete Jungle.

В 2017 году в свою концепцию дизайнеры внедрили такого персонажа, как Хозяин горы. Но придумать мало, нужна была легенда о нем. Детали этой легенды словно кусочки паззла, заботливо разложены по территории парка. Потребуется немало усилий, чтобы собрать всю картинку воедино. Создатели парка даже уверены, что придется не раз посетить это общественное пространство, чтобы узнать что-то новое. Не исключено, что у Нагорного парка появятся свои поклонники, которые будут изучать эту легенду и собирать историю Хозяина горы по крупицам.

Лесная часть уже готова. Фото предоставлено Concrete Jungle.

КОРОНАВИРУС И ТУТ ВМЕШАЛСЯ

Сам парк будет состоять из северной «зелёной» части и южной – «видовой». В этом году будет завершена первая очередь парка – северная. Она, кстати, является исторической территорией Нагорного парка. Вторую очередь сдадут в 2022 году, а открытие первой планировали именно ко Дню города.

К сожалению, грандиозного открытия в этом году ждать не стоит. Всему виной – коронавирус.

- Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации мы не можем провести большое открытие, подарив городу праздник. В пятницу строители завершают основные работы, но это не значит, что мы полностью завершаем все работы в парке. Это связано с его концепцией, ведь парк будет меняться постоянно: команда, которая строит парк, будет им и управлять. Со временем начнут появляться новые элементы, парк будет «живым». В субботу с утра уже можно будет приходить в парк и наслаждаться прогулками, ну а полное открытие парка будет уже в следующем году, когда мы завершим видовую площадку. Надеемся, что через год обстановка позволит нам провести полноценный праздник по этому поводу, - добавил Феликс Машков.

А вот видовую площадку сделают только в следующем году. Фото предоставлено Concrete Jungle.

ЖИВОЙ ПАРК

Проект разрабатывался два года, и сегодня он сильно отличается от той концепции, что была представлена в 2017 году. Отказались от зоны «гнездо» - приподнятой над парком дорожки, поменяли детскую площадку и парковку местами. Кстати, на парковке будет расположена зона мобильного фуд-корта, где можно купить еду и напитки.

По словам Феликса, периодически предприятия питания будут меняться. Как и сам парк: благодаря обратной связи с жителями Владивостока, которые сами решат, что им нравится, а что нет, чем еще необходимо насытить парк, чтобы он стал еще лучше.

Эта концепция «живого парка» должна будет сочетаться с легендой о Хозяине горы. И чтобы этот мир не остался только в головах дизайнеров, они решили параллельно написать книгу о парке, в которой соберут все легенды воедино. Презентовать ее планируют к открытию видовой площадки в следующем году.