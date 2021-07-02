Умирают по пять за сутки: коронавирус с новой силой наносит сокрушительный удар по Приморью

В Приморье растет число смертей от коронавируса. Фото: Милана СОКОЛ

В Приморском крае стремительно увеличивается число больных и умерших от коронавируса. Всего за два месяца заболеваемость выросла в девять раз. В мае минимальные показатели выявленных случаев достигали – 21 одного за сутки. Сейчас же – стремятся к нескольким сотням.

Согласно обновленной статистике от оперштаба по борьбе с новой коронавирсуной инфекцией в Приморье, за последние 24 часа опасный диагноз подтвердился еще у 190 местных жителей. Всего с начала эпидемии заболели 47 247 человек, к счастью, большая часть – 42 769 смогли вылечиться.

Помимо роста заболеваемости стремиться вверх и смертность. Только за последние сутки умерли пять человек. В предыдущие два дня специалисты зафиксировали девять смертей. И это лишь по официальным данным. Словом, опасное заболевание бушует в крае с новой силой.

Из-за ухудшения эпидобстановки в Приморье снова образовались очереди в поликлиниках. В больницах разворачивается дополнительный коечных фонд, а прививочные кабинеты увеличили время работы. 30% работников в возрасте 65 лет и старше решено перевести на удаленку. Чтобы сдержать рост заболеваемости власти отменили культурно-массовые мероприятия, численностью больше 40 человек.

В крае продолжает действовать режим повышенной готовности из-за коронавируса. Специалисты напоминают, чтобы защитить себя, нужно пользоваться антисептиками, носить маски и придерживаться социальной дистанции.

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