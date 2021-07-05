Рыбалка и баня в Раздольном: отдых на финише самого летнего автопробега по Приморью

Отдых в Раздольном 2021 Фото: Антон БЛОХИН

Когда мы говорим про летний отдых в Приморье, то в первую очередь представляем себе берег моря. Но на самом деле, морским побережьем дело не ограничивается. И чтобы это доказать, команда автопробега «Пляжный тест-драйв» в последний день путешествия отправилась в Раздольное.

Лес, шум деревьев, речка и тишина – отдых в Раздольном настраивает вас на особый лад. Благоприятный климат и доступность (всего 65 километров от Владивостока) сделают времяпрепровождение здесь еще приятнее, а многочисленные базы отдыха и возможность выбора – комфортнее. Для «тест-драйва» команда совместного проекта «Комсомольской правды» и «Туристско-информационного центра Приморского края» остановилась в усадьбе «Лесная», куда заехала вечером в четверг.

Отдых в усадьбе «Лесная»

Горячая банька

Путь из Андреевки (о ней мы рассказали в прошлый раз) в Раздольное неблизкий, поэтому остановились мы в гостевом доме с баней. Конечно, мы не могли упустить такую возможность, поэтому сразу после заселения отправились в парилку.

Пока кто-то из команды парился и обливался водой из источника, другие жарили на мангале сосиски из сети мясных магазинов «Акашево». На запах жареного мяса пришли хозяйские собаки и кошки, пришлось делиться. В итоге они от нас не отходили ни этим вечером, ни следующим днем. В условиях автопробега удобно брать именно колбаски для жарки на гриле, но в следующий раз мы обязательно попробуем что-то новое: крылья в маринаде, например, или классический шашлык. Звучит вкусно и по-походному.

Вечер в бане

Приятный вечер на природе снова закончился песнями под гитару. Есть что-то особенное в таких посиделках именно у пресных водоемов, когда шум морских волн не мешает наслаждаться моментом. А атмосфера деревянного дома располагает к общению и настольным играм, но пора спать. Сон после баньки, на природе, особенно крепкий. Так что на утро в последний день нашего автопробега все были бодрыми.

Рыбалка на закуску

Утро началось лениво. Спешить не нужно, завтракали с удовольствием, уничтожали запасы из «Светофора» - блинчики, сыр и колбасу, тосты с лимонным джемом. Свежесвареный кофе пили вприкуску с шоколадными конфетами. Благодаря тому, что «Светофор» - супермаркет действительно низких цен, большую часть продуктов мы заберем, видимо, домой.

Развлечения в Раздольном. Фото: Арина Левадняя

Хотелось бы задержаться в усадьбе и наслаждаться природой, но рыбалка не ждет, тем более нужно управиться до сильной жары. Ведь именно ради нее и ехали. Пока искали уютное место, нашли веревочный городок. А затем наткнулись на небольшую полянку, где можно было и спрятаться в тени, и позагорать на солнце. Там и разбили временный лагерь. Пока Арина Левадняя из Slenergy училась покорять воздушного змея (кстати, тоже купили в «Светофоре»), мы разбивали лагерь.

На берегу

Поставили тот самый мангал, похожий то ли на гриб, то ли на инопланетную тарелку, из «Спортмаркета на Заре», газовую горелку для варки чая и стол со стульчиками. Сергей Дегтярев рассказал, почему он взял мебель именно фирмы Fiesta Convert: благодаря тому, что стол складной, под столешницу можно убрать четыре походных табурета. Также у стола складываются алюминиевые ножки, что позволяет экономить место в машине. Все это устройство складывается книжкой, которую можно убрать в специальный чехол, созданный как раз для перевозки этого легкого и компактного набора мебели. Идеально для автопробега и спокойного отдыха на природе.

Рыбалка на реке Раздольная Фото: Антон БЛОХИН

На берегу реки Раздольная продолжился «ленивый отдых». Хороший воздух и умиротворяющий пейзаж располагает. Естественно, устроили фотосессию на небольшом мосту, построенном специально для рыбаков. Пока мы жарили очередную порцию еды на гриле, я дописывала статью про предыдущий день автопробега. И вот материал закончен на берегу реки, нужно оперативно отправить в редакцию. Попросила нашего фотографа Антона Блохина раздать мобильный интернет, подключаюсь к сети с ноутбука. Новости не терпят опозданий, а журналист всегда должен быть на связи. Этот текст я тоже буду отправлять в дороге, пока мы будем возвращаться во Владивосток. Антон так же оперативно отправляет и фотографии в редакцию и членам команды, чтобы мы сразу же поделились красивыми постами. Да, файлы профессиональной съемки много весят, но с этим без проблем справляется самый быстрый мобильный интернет от МегаФона.

Команда автопробега «Пляжный тест-драйв» Фото: Антон БЛОХИН

Но хватит работать, делаем паузу, чтобы порыбачить. И вновь помог с инвентарем Сергей из «Спортмаркета на Заре». Арине досталась удочка длиной около четырех метров и Сергей в качестве наставника. Получаться стало почти сразу, Арина говорит, что ее папа часто брал дочь на рыбалку, и что у нее в руках оказалось легкое карбоновое удилище от японской компании Daiwa. Это вообще одни из самых популярных и лучших удочек для речной рыбалки. Как заметил Сергей, удилища Triton (ранее - Crossfire) подойдут для ловли пресноводных рыб и подсечки даже очень вредных рыб, например, хариуса.

Удилища Triton - хороший выбор для такой рыбалки Фото: Антон БЛОХИН

Рыбное место на реке Раздольная Фото: Антон БЛОХИН

Дорога домой

После рыбалки мы собрались в обратный путь. Дорога домой всегда кажется быстрой и долгожданной. Наши верные спутники – Subaru Forester и Subaru XV домчали нас до дилерского центра «Сумотори-Авто» в Артеме в считанные минуты. Пять дней они возили нас по Приморью – бережно и надежно. И не важно, асфальт это, грунтовка, бездорожье или песок. Кроссоверы Subaru – комфортные и безопасные машины, которые подходят и для семейных поездок, и автопробегов, и деловых встреч.

Автопробег «Пляжный тест-драйв» Фото: Антон БЛОХИН

Посмотрите, какие они солидные и какие у них удобные и просторные салоны! Для путешествий у авто есть постоянный полный привод Subaru Symmetrical AWD и улучшенная система X-Mode. Для безопасности и удобства встроена система SIDrive, которая позволяет управлять машиной при любых дорожных условиях. А еще у них внушительный дорожный просвет и тщательно рассчитанные углы для преодоления препятствий без каких-либо повреждений. Кстати, у Subaru Forester еще и огромный багажник, именно в нем мы перевозили термоконтейнер, сапы и еще много чего. А это весьма удобно и необходимо, когда отправляешься в путешествие по Приморью.

Заправка на НК Уссури Фото: Антон БЛОХИН

Время прощаться

Наш автопробег «Пляжный тест-драйв» подошел к концу. Неделя была насыщена эмоциями, приключениями и встречами. Мы постарались протестировать для наших читателей самые популярные и разные по своему типу пляжи, да и места отдыха вообще, на юге Приморья и, конечно, рассказать о возможностях той или иной локации.

Самый спокойный отдых в Приморье

Каждый из нашей команды был покорен хотя бы одним из мест, где мы побывали. Так почему бы и вам не устроить свое путешествие по краю? Составьте список мест, в которые вы обязательно приедете летом, и не забудьте включить в него локации из нашего автопробега. У нас есть неизведанная Ханка, наполненная свежестью и шумом деревьев «Земля леопарда», разнообразная и богатая на отдых Славянка, Андреевка с шикарными видами и многочисленными бухтами и умиротворяющее Раздольное. Выбирайте на свой вкус.

Команда автопробега «Пляжный тест-драйв» вернулась домой. Фото: Анастасия Демина

Итоги автопробега мы уже подвели на радио «Комсомольская правда», эфир можно послушать по ссылке. А также читайте путевые заметки на сайте Dv.Kp.ru и ловите фото и видео в Инстаграме, которые мы транслировали онлайн на самом быстром мобильном от МегаФона, по хештегу #пляжныйтестдрайв.

Партнеры автопробега

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