Андреевка-2021: отдых на пляже, с гребешками и морскими прогулками

Автопробег «Пляжный тест-драйв» в Андреевке Фото: Антон БЛОХИН

Если Хасанский район – это жемчужина Приморского края, то сердце самого района, вероятно, находится именно тут – на полуострове Гамова. Это место пользуется большой популярностью летом, когда отступают туманы и начинает жарить солнце. Здесь множество бухт с плавным переходом глубины или резким спадом: открытые - с холодным течением и волнами или закрытые и быстро прогревающиеся - с живописными пейзажами и идеальными местами для фотосессий. Тут можно увидеть огромный каменный череп, торчащий из воды, поесть парного гребешка прямо из моря и полюбоваться любопытными ларгами и жадными чайками. И место это — Андреевка.

Команда совместного проекта «Комсомольской правды» и «Туристско-информационного центра Приморского края» добралась сюда на четвертый день автопробега «Пляжный тест-драйв». Утром мы проснулись в Славянке, встречали рассвет на мысе Брюса, а уже через пару часов пересаживались на катер в Андреевке. Но обо всем по порядку.

МариКультурный отдых

Андреевка известна своим теплым морем, песчаными пляжами, многочисленными базами отдыха и… огромным количеством отдыхающих. Поэтому, попав сюда летом, не стоит останавливаться только в одной Андреевке, тем более что вокруг так много интересного.

Например, соседняя бухта Витязь. Тут не только красиво, но и вкусно. Особенно если получится попасть на ферму по выращиванию морского гребешка, которую основал Василий Гребенников. Сейчас предприятие работает в режиме цейтнота, ведь 1 июля в Приморье стартовал фестиваль «На гребне» и от ресторанов полно заказов. Но гостям здесь рады всегда. С середины июля можно смело приехать на ферму, чтобы посетить настоящий морской огород, отведать парного гребешка прямо здесь или взять с собой.

Экскурсия на гребешковую ферму Фото: Антон БЛОХИН

Два морских огорода раскинулись на 120 гектарах акватории. Проект запустили недавно, в 2019 году. Бухта Витязь оказалась подходящим местом для разведения марикультуры. Здесь уникальные чистые холодные воды, течение приносит фито- и зоопланктон, необходимый для питания и быстрого роста гребешка. Гребешок покупают как туристы, так и рестораны, а часть и вовсе экспортируется в соседние страны.

Василий Гребенников не просто бизнесмен, он буквально живет своим делом, постоянно тут находится, контролирует процесс. Надо следить и за состоянием воды, и за погодой, и от браконьеров отбиваться.

Экскурсию проводит Василий Гребенников лично Фото: Антон БЛОХИН

Бизнес не самый простой. Например, тайфун «Майсак» в сентябре 2020 года уничтожил 90 процентов трудов. Итог — сорванные садки, перепутанные канаты огорода, разрушенные постройки. До сих пор приходится все восстанавливать.

Но ферма продолжает развитие. Здесь выращивается молодь гребешка до одного года, которая затем продается в другие хозяйства. А товарный моллюск растет два-три года и потом продается ресторанам оптом или в розницу. В этом году были проданы первые сотни килограммов товарного гребешка, рассказал Василий.

Готовим деликатес прямо в море Фото: Антон БЛОХИН

А знаете, как определить, легальный ли перед нами гребешок или браконьерский?

Если внимательно посмотреть на раковину гребешка, то можно заметить значительный нарост — это годовое, или шоковое, кольцо. Оно образуется потому, что молодь вместе обитает в «детском саду», где очень тесно. Через год такой жизни моллюсков пересаживают в более просторные садки, где они вновь начинают активно расти. Новые сантиметры раковины получаются чуть тоньше и более плоскими, что и позволяет в мгновение ока понять, как был добыт деликатес. Дело в том, что в природе у гребешка нет никаких ограничений и он растет без каких-либо преград.

Кстати, самый вкусный гребешок - которому два или три года. Чем дальше, тем более волокнистым становится мясо моллюска. И являясь по своей природе фильтратом, он накапливает вредные вещества, становясь не совсем пригодным для поедания.

Экскурсия на гребешковую ферму Фото: Антон БЛОХИН

Вдоль бухт по волнам на самом быстром мобильном

Кроме стандартного отдыха на пляже и экскурсии на морскую ферму, можно устроить себе и катерную прогулку. Тем более что с моря открываются просто фантастические виды. Морское приключение мы устроили благодаря «Туристско-информационному центру Приморского края».

Скалы полуострова Гамова. Фото: Максим Абдразаков

После одной экскурсии мы отправились готовиться к другой. Если на первой мы шли довольно спокойно по одной закрытой бухте и нам требовались только спасательные жилеты, то выход в открытое море мог обернуться невероятными приключениями, фантастическими видами и очень мокрой одеждой. Поэтому помимо дождевиков мы взяли важные для журналистов инструменты. Максим Абдразаков прихватил экшн-камеру, чтобы потом сделать крутое видео, а блогер Арина Левадняя взяла самое главное – самый быстрый мобильный интернет от МегаФона, ведь нам важно всегда быть на связи и передавать контент онлайн.

Капитан катера «Andreevka Octopus» Андрей промчал нас вдоль западной стороны полуострова Гамова. На нашем пути попались занимательные места. Каждая скала, каждый камень – со своей историей. Вот остров Черепа, торчащий из воды, - выглядит жутко, ощущение, будто сейчас из грота выплывет капитан Джек Воробей и нападет на наше судно. А вот пьет воду слон, а с другой стороны — целуются драконы. Возле острова Таранцева обитают редкие осьминоги Дофлейна, достигающие роста человека. На камнях Алексеева живут целые кланы чаек и милые нерпы, которые с любопытством выглядывают из воды, когда приплывают катера. Всю эту красоту передать словами сложно, в сторис Арина уже собрала сотни комментариев, лайков и вопросов.

Бухта Витязь с моря тоже выглядит любопытно. Вот на берегу белый купол, тут когда-то не так давно базировался военный дельфинарий. А на другой стороне расположились птичьи базары, скалы усеяны гнездами бакланов, тупиков, чаек и других пернатых.

Морская прогулка. Фото: Максим Абдразаков

Наша команда дошла до маяка Гамова — самого южного маяка Приморья. Отсюда всего 80 километров до границы с Северной Кореей. За мысом начинается акватория Биосферного морского заповедника, куда на лодках доступ запрещен. Зато можно пройти с суши – спуститься, соблюдая все правила в водоохранной зоне, на берег красивейшей бухты Астафьева или в бухту Теляковского, в которой находится остров Томящегося Сердца.

Здесь, недалеко от мыса Гамова, посреди моря, пока катер прыгал по волнам, мы смогли связаться с друзьями и родными. Арина дозвонилась до мамы по видеосвязи и даже устроила ей экскурсию – показала ту самую бухту Витязь и даже гору Туманную (506 метров) – самую высокую точку полуострова Гамова.

Такие термосы можно приобрести в «Спортмаркете на Заре» Фото: Антон БЛОХИН

Слегка продрогнув в море, решили выпить горячего чая прямо тут, у маяка. Сергей Дегтярев взял в «Спортмаркете на Заре» удобные термосы модели Classic фирмы Stanley (бывают объемом от 0,47 до 2,3 литра). Они держат тепло до 48 часов! Двух термосов по 0,8 литра хватило на всех девятерых членов команды и капитана. После чаепития с видом на маяк Гамова мы, впечатленные прогулкой, вернулись в Андреевку.

Автопробег «Пляжный тест-драйв» в Андреевке Фото: Антон БЛОХИН

И снова на колесах

Как приятно снова оказаться в салоне комфортных кроссоверов Subaru Forester и Subaru XV от дилера «Сумотори-Авто». Впереди путь к следующей локации. Дорога пролегала по пляжу с глубоким песком, где, чтобы не зарыться и не увязнуть, водители активировали режим X-Mode, который позволяет прочувствовать внедорожный потенциал Subaru. Машины спокойно промчали по песку, без каких-либо потерь. Разве только камера заднего вида запылилась, но тут мы справились, не выходя из салона, – включили омыватель для камеры.

Эти автомобили не боятся бездорожъя Фото: Антон БЛОХИН

Впереди два часа дороги, в которой нас развлекала мультимедийная система, поддерживающая сервисы AppleCarPlay и Android Auto. Она настолько интуитивная и понятная, что нам не пришлось тратить время, разбираясь с ее функциями: мы просто наслаждались музыкой и комфортом в пути.

Заехали по дороге в магазин с очень низкими ценами Фото: Антон БЛОХИН

По дороге команда автопробега заглянула в супермаркет «Светофор». Закупили сладости к чаю и чипсов с арахисом в дорогу. Остановка в Раздольном. По ярким вывескам солнечного цвета сразу узнаем нашу любимую заправку НК «Уссури», значит, пора пополнить бензобаки. Нас встретили здесь как хороших знакомых, обслужили и пожелали удачи в дальнейшем пути.

А спустя несколько минут уже расположились на базе отдыха на берегу реки Раздольной. Разгрузили вещи, продукты и упаковки минеральной воды «Славда» (спасибо за запасы Арине Левадней из проекта Slenergy) и, наконец, позволили себе расслабиться.

Всегда на связи Фото: Антон БЛОХИН

После четырех дней автопробега захотелось вновь посидеть у костра и пожарить сосиски из сети мясных магазинов «Акашево». И вскоре на аппетитный запах шкварчащих на огне мясных деликатесов прибежали две хозяйские собаки и одна кошка. Пришлось делиться.

Впереди остался последний день путешествия, но, вернувшись, мы станем публиковать отчеты по итогам «Пляжного тест-драйва» с удвоенной силой. Так что читайте путевые заметки на сайте «Комсомолки» Dv.Kp.ru и на портале Отдых в России, ловите фото и видео в Инстаграме по хештегу #пляжныйтестдрайв, а также слушайте отчетную передачу на радио «Комсомольская правда» в понедельник в утреннем шоу «Что приморцу хороШОУ» (Владивосток — 90,4 FM, Уссурийск — 99,4 FM, Находка — 107,2 FM). Оставайтесь всегда на мобильной связи с МегаФоном.

Всю дорогу с нами надежные Subaru Forester и Subaru XV Фото: Антон БЛОХИН

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