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Происшествия6 июля 2021 8:37

Исчезновение самолета Ан-26 на Камчатке 6 июля 2021 года: на поиски судна направлено 2 вертолета и самолет

Что известно на данный момент об исчезновении самолета Ан-26 на Камчатке 6 июля 2021 года
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Самолет перестал выходить на связь в районе поселка Палан

Самолет перестал выходить на связь в районе поселка Палан

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Исчезновение самолета Ан-26 на Камчатке 6 июля 2021 года: на Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь. Рассказываем, что известно на данный момент о происшествии.

Обновление 20:05 (11:05 МСК)

Росавиация озвучила возможную причину ЧП

Эксперты Росавиации высказали возможную причину ЧП с самолетом Ан-26, пропавшем 6 июля 2021 года на Камчатке. По мнению экспертов, погодные условия могли стать причиной произошедшего.

«Во время захода на посадку метеоусловия характеризовались наличием в окрестности аэропорта тумана, разорванной облачности с нижней кромкой 300 м и сплошной облачности на высоте 720 м, расположенные в районе горы закрыты облачностью» — рассказали в Росавиации.

По версии экспертов, именно туман и густая облачность могли стать причиной чрезвычайного происшествия.

Обновление 19:45 (10:45 МСК)

В Дальневосточной транспортной прокуратуры опровергли информацию о том, что Ан-26 рухнул в воду. Эту информацию ранее опубликовало несколько СМИ.

- Пока никакой информации, работают вертолеты и спецборт. В море самолет не нашли. Посадочная полоса устроена таким образом, что она над водным полотном, но подтверждений никаких нет. Вертолеты работают, - заявила представитель дальневосточной транспортной прокуратуры Валентина Глазова.

Обновление 19:14 (10:14 МСК)

Работает горячая линия для родственников пассажиров пропавшего АН-26

- Родственники пассажиров пропавшего сегодня самолета могут обратиться по телефону горячей линии 8 415 43 31 4 52. По этому телефону им ответят на все интересующие вопросы и расскажут актуальную информацию о поисках воздушного судна, - сказал заместитель председателя правительства, министр специальных программ Александр Заболиченко.

Обновление 18:54 (9:54 МСК)

Тихоокеанский флот присоединился к поискам пропавшего на Камчатке самолёта Ан-26. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ.

Известно, что Ан-26 имеет действующий сертификат лётной годности, экипаж прошёл предрейсовое освидетельствование.

Обновление 18:48 (9:49 МСК)

Уже более двух часов авиация обследует район, в котором пропал самолет Ан-26. Пока никаких обломков воздушного судна не обнаружено.

Обновление 18:19 (9:19 МСК)

На Камчатке возбудили уголовное дело после пропажи самолета АН-26

На Камчатке по факту исчезновения самолета Ан-26, на борту которого около 30 человек, возбуждено уголовное дело. Следственное управление на транспорте отрабатывает версию нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

– Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ. Следственная группа готовится к выезду на место происшествия, уточняется число лиц, находившихся на борту воздушного судна, проводятся следственные действия в компании-эксплуатанте воздушного судна, устанавливается круг допрашиваемых лиц, в том числе свидетелей случившегося, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося, – отметила пресс-служба ведомства.

Обновление 18:15 (9:15 МСК)

Самолет на Камчатке пропал в том же месте, где уже случалась авиакатастрофа

12 сентября 2012 года в 12:28 местного времени из Елизово в Палану летел самолет АН-28. На борту рейса № 251 летело 14 человек. Тогда произошла авария по вине пилотов, в крови которых был найден алкоголь, – экипаж нарушил установленную схему захода на посадку в аэропорту Палана. В результате самолет потерпел крушение в десяти километрах от поселка, погибло десять человек. Все выжившие были выброшены из хвостовой части самолёта после удара о землю.

Повторяется сейчас история или нет, пока неизвестно. На поиски АН-26085 вылетел спасательный вертолет Ми-8. Региональное МЧС сейчас выясняет подробности случившегося.

Обновление 17:54 (8:54 МСК)

Известно возможное место нахождения пропавшего на Камчатке самолета

Выяснились координаты, где может находиться самолет Ан-26, пропавший на Камчатке. По предварительной информации, судно могло потерпеть крушение в районе угольного разреза в 8, 5 км от места назначения. Напомним, воздушное судно следовало по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. Самолет должен был приземлиться в 13:45 по местному времени.

Обновление 17:45 (8:45 МСК)

Выяснились подробности ЧП, который пропал на Камчатке. Воздушное судно следовало по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. По предварительной информации, на борту находятся 23 пассажира и 6 членов экипажа.

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На Камчатке ищут пропавший самолёт
На Камчатке ищут пропавший самолёт
На Камчатке создан штаб по поиску пропавшего пассажирского самолёта под руководством заместителя председателя Правительства региона Александра Заболиченко

Самолет должен был приземлиться в 13:45 по местному времени, однако экипаж перестал выходить на связь.

– Сегодня прервалась связь с самолетом АН-26, эксплуатант АО "камчатское авиационное предприятие". Судно следовало из Петропавловска-Камчатского в Палану, но в аэропорту назначения в установленное время посадку не совершило. В настоящее время проводится поисково-спасательные мероприятия . По данному факту камчатская транспортная прокуратура проводит проверку требований законодательства о безопасности полетов, – прокомментировала "Комсомолке" представитель дальневосточной транспортной прокуратуры Валентина Глазова.

Обновление 17:30 (08:30 МСК)

Опубликован список пассажиров самолета Ан-26

Члены экипажа:

Рустем Завгаров 1956 года рождения;

Иван Неверов 1990 года рождения;

Дмитрий Никифоров 1986 года рождения;

Владимир Садиев 1972 года рождения;

Ирина Середа 1982 года рождения.

Пассажиры самолета:

Артем Т. 2004 года рождения;

Константин Лаптев 1977 года рождения;

Ольга Устинова 1988 года рождения;

Михаил Кудашкин 1987 года рождения;

Петр Аяни 1984 года рождения;

Анастасия Попель 1981 года рождения;

Александр Каримулин 1979 года рождения;

Мария Нестерова 1952 года рождения;

Алена Лисичкина 1987 года рождения;

Мария Широкова 1999 года рождения;

Александр Андрейкин 1977 года рождения;

Ольга Андрейкина 1974 года рождения;

Ольга Мохирева 1979 года рождения;

Евгений Левицкий 1983 года рождения;

Иван Сивак 1986 года рождения;

Екатерина Поникарова 1990 года рождения;

Евгений Нестерук 1986 года рождения;

Юрий Столяров 1984 года рождения;

Юлия Суровцева 1977 года рождения;

Сергей Бояршин 1963 года рождения;

Татьяна Майорова 1990 года рождения;

Алиса Х. 2014 года рождения.

Сейчас создан штаб под руководством заместителя председателя правительства - министра специальных программ Камчатского края Александра Заболиченко. В его состав вошли представители МЧС, краевого Минтранса, авиационного предприятия.

Все оперативные службы подняты по тревоге и направлены для обследования маршрута самолёта. Район маршрута самолета исследуют два вертолета и спецсамолет. Из Паланы готовы выдвинуться спасатели к точке обнаружения воздушного судна.

Напомним, на Камчатке экипаж легкомоторного самолета АН-26085, на борту которого находится 26 человек, перестал выходить на связь недалеко от посёлка Палан. На поиски воздушного судна вылетел спасательный вертолет Ми-8.

ЧПИнтересноеКрушение самолета Ан-26 на Камчатке 6 июля 2021 года