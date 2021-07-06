Исчезновение самолета Ан-26 на Камчатке 6 июля 2021 года: на поиски судна направлено 2 вертолета и самолет

Самолет перестал выходить на связь в районе поселка Палан
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Исчезновение самолета Ан-26 на Камчатке 6 июля 2021 года: на Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь. Рассказываем, что известно на данный момент о происшествии.
Обновление 20:05 (11:05 МСК)
Росавиация озвучила возможную причину ЧП
Эксперты Росавиации высказали возможную причину ЧП с самолетом Ан-26, пропавшем 6 июля 2021 года на Камчатке. По мнению экспертов, погодные условия могли стать причиной произошедшего.
«Во время захода на посадку метеоусловия характеризовались наличием в окрестности аэропорта тумана, разорванной облачности с нижней кромкой 300 м и сплошной облачности на высоте 720 м, расположенные в районе горы закрыты облачностью» — рассказали в Росавиации.
По версии экспертов, именно туман и густая облачность могли стать причиной чрезвычайного происшествия.
Обновление 19:45 (10:45 МСК)
В Дальневосточной транспортной прокуратуры опровергли информацию о том, что Ан-26 рухнул в воду. Эту информацию ранее опубликовало несколько СМИ.
- Пока никакой информации, работают вертолеты и спецборт. В море самолет не нашли. Посадочная полоса устроена таким образом, что она над водным полотном, но подтверждений никаких нет. Вертолеты работают, - заявила представитель дальневосточной транспортной прокуратуры Валентина Глазова.
Обновление 19:14 (10:14 МСК)
Работает горячая линия для родственников пассажиров пропавшего АН-26
- Родственники пассажиров пропавшего сегодня самолета могут обратиться по телефону горячей линии 8 415 43 31 4 52. По этому телефону им ответят на все интересующие вопросы и расскажут актуальную информацию о поисках воздушного судна, - сказал заместитель председателя правительства, министр специальных программ Александр Заболиченко.
Обновление 18:54 (9:54 МСК)
Тихоокеанский флот присоединился к поискам пропавшего на Камчатке самолёта Ан-26. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ.
Известно, что Ан-26 имеет действующий сертификат лётной годности, экипаж прошёл предрейсовое освидетельствование.
Обновление 18:48 (9:49 МСК)
Уже более двух часов авиация обследует район, в котором пропал самолет Ан-26. Пока никаких обломков воздушного судна не обнаружено.
Обновление 18:19 (9:19 МСК)
На Камчатке возбудили уголовное дело после пропажи самолета АН-26
На Камчатке по факту исчезновения самолета Ан-26, на борту которого около 30 человек, возбуждено уголовное дело. Следственное управление на транспорте отрабатывает версию нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.
– Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ. Следственная группа готовится к выезду на место происшествия, уточняется число лиц, находившихся на борту воздушного судна, проводятся следственные действия в компании-эксплуатанте воздушного судна, устанавливается круг допрашиваемых лиц, в том числе свидетелей случившегося, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося, – отметила пресс-служба ведомства.
Обновление 18:15 (9:15 МСК)
Самолет на Камчатке пропал в том же месте, где уже случалась авиакатастрофа
12 сентября 2012 года в 12:28 местного времени из Елизово в Палану летел самолет АН-28. На борту рейса № 251 летело 14 человек. Тогда произошла авария по вине пилотов, в крови которых был найден алкоголь, – экипаж нарушил установленную схему захода на посадку в аэропорту Палана. В результате самолет потерпел крушение в десяти километрах от поселка, погибло десять человек. Все выжившие были выброшены из хвостовой части самолёта после удара о землю.
Повторяется сейчас история или нет, пока неизвестно. На поиски АН-26085 вылетел спасательный вертолет Ми-8. Региональное МЧС сейчас выясняет подробности случившегося.
Обновление 17:54 (8:54 МСК)
Известно возможное место нахождения пропавшего на Камчатке самолета
Выяснились координаты, где может находиться самолет Ан-26, пропавший на Камчатке. По предварительной информации, судно могло потерпеть крушение в районе угольного разреза в 8, 5 км от места назначения. Напомним, воздушное судно следовало по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. Самолет должен был приземлиться в 13:45 по местному времени.
Обновление 17:45 (8:45 МСК)
Выяснились подробности ЧП, который пропал на Камчатке. Воздушное судно следовало по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. По предварительной информации, на борту находятся 23 пассажира и 6 членов экипажа.
Самолет должен был приземлиться в 13:45 по местному времени, однако экипаж перестал выходить на связь.
– Сегодня прервалась связь с самолетом АН-26, эксплуатант АО "камчатское авиационное предприятие". Судно следовало из Петропавловска-Камчатского в Палану, но в аэропорту назначения в установленное время посадку не совершило. В настоящее время проводится поисково-спасательные мероприятия . По данному факту камчатская транспортная прокуратура проводит проверку требований законодательства о безопасности полетов, – прокомментировала "Комсомолке" представитель дальневосточной транспортной прокуратуры Валентина Глазова.
Обновление 17:30 (08:30 МСК)
Опубликован список пассажиров самолета Ан-26
Члены экипажа:
Рустем Завгаров 1956 года рождения;
Иван Неверов 1990 года рождения;
Дмитрий Никифоров 1986 года рождения;
Владимир Садиев 1972 года рождения;
Ирина Середа 1982 года рождения.
Пассажиры самолета:
Артем Т. 2004 года рождения;
Константин Лаптев 1977 года рождения;
Ольга Устинова 1988 года рождения;
Михаил Кудашкин 1987 года рождения;
Петр Аяни 1984 года рождения;
Анастасия Попель 1981 года рождения;
Александр Каримулин 1979 года рождения;
Мария Нестерова 1952 года рождения;
Алена Лисичкина 1987 года рождения;
Мария Широкова 1999 года рождения;
Александр Андрейкин 1977 года рождения;
Ольга Андрейкина 1974 года рождения;
Ольга Мохирева 1979 года рождения;
Евгений Левицкий 1983 года рождения;
Иван Сивак 1986 года рождения;
Екатерина Поникарова 1990 года рождения;
Евгений Нестерук 1986 года рождения;
Юрий Столяров 1984 года рождения;
Юлия Суровцева 1977 года рождения;
Сергей Бояршин 1963 года рождения;
Татьяна Майорова 1990 года рождения;
Алиса Х. 2014 года рождения.
Сейчас создан штаб под руководством заместителя председателя правительства - министра специальных программ Камчатского края Александра Заболиченко. В его состав вошли представители МЧС, краевого Минтранса, авиационного предприятия.
Все оперативные службы подняты по тревоге и направлены для обследования маршрута самолёта. Район маршрута самолета исследуют два вертолета и спецсамолет. Из Паланы готовы выдвинуться спасатели к точке обнаружения воздушного судна.
Напомним, на Камчатке экипаж легкомоторного самолета АН-26085, на борту которого находится 26 человек, перестал выходить на связь недалеко от посёлка Палан. На поиски воздушного судна вылетел спасательный вертолет Ми-8.