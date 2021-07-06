Обломки на берегу: самолет Ан-26 потерпел крушение на Камчатке, 28 человек погибли

Авиакрушение на Камчатке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Страшная информация подтвердилась – самолет Ан-26 с 22 пассажирами на борту, вылетевший 6 июля из Петропавловска-Камчатского, рухнул при заходе на посадку в столице Корякии – поселке Палана. Предварительная версия – плохая видимость, из-за которой экипажу пришлось заходить на второй круг.

Задержка рейса

Самолет местных авиалиний выполнял обычный регулярный рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. Это городок на севере полуострова с населением около 3 тысяч человек, когда-то был столицей округа – Корякского автономного, того, что объединили с Камчатской областью в 2007 году.

В списке пассажиров – 22 фамилии, в том числе и два несовершеннолетних. Билеты были раскуплены, последние двое пассажиров купили их за день до вылета. Подняться в небо самолет «Камчатского авиационного предприятия» должен был в 11.00 по местному времени. Но из-за плохой погоды рейс задержали. Некоторые пассажиры даже успели пожаловаться на это в соцсетях, опубликовав фото во время ожидания. Последние фото, как оказалось.

Тот самый АН-26 авиакомпании «Камчатского авиационного предприятия» вместимостью 35 пассажиров

Вылетел рейс лишь в 12.55. Но до Паланы лететь всего 1 час 40 минут, скоро дом. Однако примерно в то время, когда самолет должен был уже заходить на посадку, борт пропал с радаров.

Часы поисков и надежд

Палана находится в пяти километрах от берега Охотского моря, в окружении сопок. Еще и погода в этот день была не самой удачной. «Во время захода на посадку метеоусловия характеризовались наличием в окрестности аэропорта тумана, разорванной облачности с нижней кромкой 300 метров и сплошной облачности на высоте 720 метров, расположенные в районе горы закрыты облачностью» — рассказали в Росавиации.

Оценив ситуацию, власти Камчатки сразу же создали оперативный штаб, куда стекалась вся информация. Все оперативные службы были подняты по тревоге и направлены для обследования маршрута, по которому летел самолет. Поиски пропавшего судна сейчас вылетели два вертолета МИ-8 и один самолет.

Несколько раз в СМИ появлялись сообщения о том, что обломки найдены. Сначала якобы на территории угольного разреза, потом в море. И всякий раз спасателям приходилось выступать с опровержением – не спешите, мы еще ничего не нашли.

Продолжали надеяться и родственники. Но примерно в 21.40 по местному времени обломки действительно обнаружили. Сначала источники, а потом и сам губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что произошла катастрофа.

Подробности из первых уст

Солодов подтвердил, что трагедия случилась при заходе на посадку.

«Предположительно, на второй круг самолет заходил из-за плохой видимости. Обнаружены, предположительно, обломки воздушного судна в пяти километрах к северу от Паланы. Фюзеляж на берегу, основная часть самолета в прибрежной зоне. В настоящее время к месту крушения выдвигаются наземные службы для того, чтобы подтвердить, что это именно то воздушное судно, поиски которого велись. После этого можно будет сделать окончательные выводы о происшествии, о трагедии, которая сегодня у нас на Камчатке случилась, - рассказал Владимир Солодов.

Дальневосточное следственное управление СК на транспорте уже возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности» ч. 3 ст. 263 УК. Председатель правительства РФ распорядился создать оперативную комиссию, которая начнет работать уже завтра.

«Вместе с главой Росавиации Александром Васильевичем Нерадько и заместителем министра транспорта России Чаликом Игорем Петровичем мы будем работать в Палане и на месте происшествия. Сейчас готовятся необходимые решения, связанные с поддержкой близких пассажиров, которые находились на борту. Развернут психологический штаб и готовятся краевые решения о всех выплатах и поддержке пострадавших», - считает Владимир Солодов.

Фото с вероятного места трагедии. Источник: телеграм-канал 112

Несчастливое место

На данный момент информации о выживших, к сожалению, нет. Источники говорят, что шансов на чудо практически нет. Однако сами жители Камчатки вспоминают другую катастрофу, которая произошла здесь же девять лет назад.

12 сентября 2012 года из Елизово в Палану летел самолет АН-28. На борту рейса № 251 летело 14 человек. При заходе на посадку самолет потерпел крушение в десяти километрах от поселка, погибло десять человек.

И вот тогда-то, действительно, для кого-то случилось чудо: несколько человек после удара о землю выбросило из хвостовой части самолета, что и спасло им жизнь. Тогда выяснилось, что авария произошла по вине пилотов.

Сейчас же чиновники просят дождаться результатов расследования. Уже после этого можно будет сделать вывод о причинах катастрофы.

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