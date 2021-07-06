Опасное место: самолет на Камчатке пропал в том же месте, где уже случалась авиакатастрофа

Региональное МЧС сейчас выясняет подробности случившегося. Фото: БЕЗБОРОДОВА Кристина

Недалеко от поселка Палана – административного центра Корякского округа Камчатки – пропал легкомоторный самолет АН-26085. На его борту находится 23 человек, среди которых один ребенок и шесть членов экипажа – полный список можно найти здесь. Пока неизвестно, обернется напряженная ситуация трагедией или нет, но это уже не первое происшествие на этом месте, заколдованном месте.

12 сентября 2012 года в 12:28 местного времени из Елизово в Палану летел самолет АН-28. На борту рейса № 251 летело 14 человек. Тогда произошла авария по вине пилотов, в крови которых был найден алкоголь, – экипаж нарушил установленную схему захода на посадку в аэропорту Палана. В результате самолет потерпел крушение в десяти километрах от поселка, погибло десять человек. Все выжившие были выброшены из хвостовой части самолёта после удара о землю.

Повторяется сейчас история или нет, пока неизвестно. На поиски АН-26085 вылетел спасательный вертолет Ми-8. Региональное МЧС сейчас выясняет подробности случившегося.

Напомним, самолет должен был приземлиться в 13:45 по местному времени, однако экипаж перестал выходить на связь.

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