Во Владивостоке открылся Нагорный парк - с прудом, беседками для поцелуев и супергоркой

Первое, что вы увидите на входе - пруд Фото: Сергей БАЛАНОВ

Эту историю мы рассказывали уже много раз, например, тут. Так что сейчас напомним кратко: почти четыре года назад «миллиардер из списка Форбс», совладелец DNS Дмитрий Алексеев обратил внимание на территорию на улице Шилкинской, которая хоть и считалась официально парком, но выглядела скорее, как кусок заброшенного леса, который частично уже попилили под автостоянки, а скоро и целиком раздербанят по коттеджи. Алексеев предложил возродить Нагорный парк общими усилиями горожан.

Несколько лет ушло на оформление участка в собственность города. оказывается, земля Владивостоку не принадлежала и действительно вполне могла оказаться в частных руках. В какой-то момент власти подключились, правда, с довольно странной идеей: вместе с парком построить тут еще и керлинг-центр. К сожалению или счастью, на этот проджект средств пока не нашлось, но зато под него сделали, казалось, невозможное: выгнали с вершины сопки всех нелегальных и полулегальных автостоянщиков. Место в прямом смысле расчистили, а ровно год назад землю официально передали созданному Алексеевым фонду: бери и делай.

Первые посетители Фото: Сергей БАЛАНОВ

И он взялся за дело. К тому времени самая известная команда дизайнеров-урбанистов во Владивостоке Concrete Jungle разработала почти фантастический проект современного уютного пространства, который предлагал не только физическое благоустройство, но и духовное наполнение – легендами и традициями, чтобы парк жил и привлекал людей. Воплощать эту фантастику доверили им же. Деньги, по словам Алексеева, а речь идет о 107 миллионах рублей, выделили его компаньоны, акционеры DNS. И осенью прошлого года работа в «зеленой» зоне закипела.

Нагорный. Соседский Фото: Сергей БАЛАНОВ

Построить парк обещали к 161-летию Владивостока. Такой вот подарок ко Дню города. Успели? Кажется, да. Вечером 1 июля в парке загорелись огни освещения. Эти самые огни пока продолжают мигать, то включаясь, то выключаясь, потому что прямо сейчас здесь продолжают работать электрики, строители, еще не все работы завершены, и это очевидно. Но в парке уже есть главное – посетители.

Парковка на 20 машин бесплатная Фото: Сергей БАЛАНОВ

Никто не выгоняет, не просит подождать официального открытия. Дело в том, что и официального открытия не будет из-за коронавирусных ограничений. Как рассказали сами строители, парк решили просто тихо открыть для прогулок, занятий спортом, игр. А доделывать его будут при посетителях. А если надо – и переделывать, подстраиваясь под запросы. Авторы назвали эту концепцию «живой парк».

Ремонт еще не завершен, но посетителей не прогоняют Фото: Сергей БАЛАНОВ

И парк уже живет. Можно проехать на парковку. Она бесплатная, правда, всего не 20 мест, но есть выделенные – для людей с инвалидностью. И заезд на парковку сделан необычно, по законам урбанистики, как в нашем городе не делали раньше. Ты не сможешь бросить машину где попало, только на специально отведенном месте. И не сможешь разогнаться там, где есть прохожие. Вопрос безопасности тут на первом месте, ведь так получилось, что дорога разделяет основной парк и детскую площадку. А значит, водителям нужно быть предельно осторожными.

На парковке скоро появится мобильный фуд-корт Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сама детская площадка – заслуживает отдельного внимания. Тут есть и качели, и песочницы, и царь-горка, похожая на жилище дракона. Нет сомнения, что такое пространство будет пользоваться огромным спросом. Тут даже есть большая деревянная площадка-карта с разметкой для пошаговой игры. Сразу видно, что Concrete Jungle очень неровно дышат ко всему, что связано с резьбой по дереву.

Детская площадка Фото: Сергей БАЛАНОВ

Резьба по дереву Фото: Сергей БАЛАНОВ

Идем дальше. Есть площадка для занятий спортом, и же сейчас, вечером четверга, едва открылся парк, тут есть люди.

Спортплощадка Фото: Сергей БАЛАНОВ

Переходим дорогу и попадаем к пруду. Помнится, архитекторы жаловались год назад, что в этом месте есть проблемы с подземными водами, и из-за этого в старом парке было постоянно мокро и грязно. Теперь тут огромный глубокий пруд, берега отделаны камнем, строится что-то вроде деревянной видовой площадки. Оригинально решили проблему.

Пруд Фото: Сергей БАЛАНОВ

Рядом что-то вроде визит-центра – помещение с панорамным остеклением, в котором работы еще в самом разгаре, так что пока приходится пройти мимо. Но уже видно, что именно здесь будет общественный туалет (пока же биокабинка стоит на парковке и источает не самые приятные ароматы). Идем дальше.

Все предусмотрено Фото: Сергей БАЛАНОВ

Тут пока кипит ремонт Фото: Сергей БАЛАНОВ

И вот основная часть парка. Он расположен под уклоном, так что многочисленные бетонные дорожки петляют между деревьев, благодаря чему по ним легко и приятно гулять. Правда и они периодически переходят в ступеньки. Парк ведь Нагорный.

Нагорный парк Фото: Сергей БАЛАНОВ

Дорожки приводят то к лавочкам, то к небольшим деревянным беседкам, есть даже что-то вроде сцены со зрительным залом – прямо посередине парка.

Небольшая сцена Фото: Сергей БАЛАНОВ

В беседку зайти не решаемся – там уже обосновалась молодая целующаяся парочка. Не будем стеснять их, идем к следующей беседке, а там… еще одна парочка! Молодцы! Быстро молодежь реагирует на все хорошее.

Парочка в беседке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Поднимаемся выше по широкой лестнице, но она пока ведет в никуда. Где-то тут, в темноте, первая часть парка заканчивается. Как раз пустырем, на котором была раньше стоянка и появится, возможно, керлинг-центр. А там, еще выше – вторая часть, ее хотят обустроить к следующему Дню города.

Лестница заканчивается пустырем Фото: Сергей БАЛАНОВ

Да, сам парк исторически разделен на две зоны – северную, зеленую, которая обращена к улице Шинскинской, и южную, видовую, с которой можно восторгаться видом практически на весь город. Сейчас там пустырь, но если Concrete Jungle сможет воплотить и там свои идеи, как уже сделали с зеленой зоной, то это будет лучшая видовая площадка города! Без шансов для остальных.

Царь-горка Фото: Сергей БАЛАНОВ

С верой в лучшее возвращаемся к парковке. На ней пока нет обещанных фудкортов, но очевидно, скоро появятся. Вероятнее всего, в ближайшие дни, даже в плохую погоду, парк ждет массовый наплыв любопытных горожан. Мы бы не советовали торопиться: лучше избегать шумных толп, если не привиты или еще не переболели. Совершенно очевидно, что это общественное пространство создали не на один день, не для галочки, что за ним будут следить, о нем будут заботиться. Кстати, администрация парка уже дала объявление о поиске смотрителя, так что можете попробовать, если к подобному лежит душа.

Игра-бродилка Фото: Сергей БАЛАНОВ

Да, Нагорный парк прекрасен даже при свете фонарей. Зеленые лужайки подстрижены, бетонные дорожки приподняты, деревья и кусты окультурены. Обычно, попадая в подобное место, мы восторгаемся: ух-ты, как в Европе! И тем приятнее осознавать, что мы вовсе не за границей, а во Владивостоке, для которого теперь такие общественные пространства норма.

Вид из парка на Шилкинскую Фото: Сергей БАЛАНОВ

Хочется пожелать городу процветания, а команде урбанистов, работавших над парком – новых побед. Недавно они представили проект сужения улицы Шилкинской с обустройством удобного автобусного кармана и расширением тротуара. Да, некоторые автомобилисты видят в этом покушение на их привилегию ездить где и как они хотят, но рано или поздно Владивосток все равно станет городом, удобным для пешеходов. С Днем рождения, Владивосток!

Как за границей Фото: Сергей БАЛАНОВ

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