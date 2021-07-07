«Шамора – наши дни, с вас миллион за въезд»: отдыхающие показали, как выглядит самый популярный дальневосточный пляж сейчас

Помимо прочих замечаний оказалась не расчищена береговая линия. Фото: www.instagram.com/lisichansk2; nn_vladivostok.

Бухта Лазурная, более известная многим как Шамора, абсолютно не готова к приему отдыхающих. Вместо благоустроенного пляжа, который должны были подготовить к началу купального сезона, люди видят постапокалиптическую картину.

Остатки былой роскоши торчат из песка. Фото: www.instagram.com/lisichansk2; nn_vladivostok.

Разрушенный асфальт, мусор и торчащие металлические конструкции от снесенных киосков – сегодняшние реалии Шаморы. Антураж обстановке придают заваленная водорослями береговая линия и платный въезд. Даже после визита исполняющего обязанности Владивостока Константина Шестакова и критики о медленных темпах благоустройства, работы в одном из излюбленных мест отдыха многих бурлить не начали.

В некоторых местах асфальт сильно разрушен. Фото: www.instagram.com/lisichansk2; nn_vladivostok.

Жители края, да и отдыхающие с других регионов, активно комментируют происходящее в сети.

«Главное, что въезд 200 рублей», «Нужен серьезный арендатор, который наведет порядок», «Постапоклипсис», «Вчера был. Хотелось бы вернуть Шамору начала восьмидесятых. Было чисто, культурно и просто замечательно. Люди ехали со всего Дальнего Востока. Чистота порядок, мир, дружба, вечерние костры на берегу моря, песни под гитару. Люди отдыхали душой. И не было этого быдлятника вдоль побережья. Товарищи, да было просто хорошо!», «Шамора – наши дни, с вас миллион за въезд», «Какой беспорядок, просто стыд. Еще и платный въезд. За что интересно, за этот бардак?? – делятся мнением неравнодушные к судьбе пляжа люди.

Напомним, преображение бухты Лазурной планировалось к началу сезона отпусков, однако изменения пока не радуют, а наоборот удручают.

Киосков и забегаловок нет, но и благоустройства тоже. Фото: www.instagram.com/lisichansk2; nn_vladivostok.

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