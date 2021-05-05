Место притяжения. Специалисты делают всё, чтобы «Шамору» было не узнать

Во Владивостоке благоустраивают побережье бухты Лазурная. Фото: Евгений Кулешов/Администрация Владивостока.

В бухте Лазурная, известной дальневосточникам как Шамора, полным ходом идут работы по благоустройству. Взамен многочисленных неприглядных забегаловок, мешающих проходу к морю, совсем скоро здесь появятся благоустроенные летние террасы и пешеходные зоны. Ход работ проинспектировал глава города Олег Гуменюк.

Арендаторы земельных участков в бухте Лазурной готовятся к новому пляжному сезону, строительные работы идут на втором и третьем пляжах. Напомним, под снос попали многочисленные кафе, забегаловки и палатки, стоящие вблизи пешеходной дорожки. Строители уже демонтировали остатки прежних конструкций и приступили к непосредственному возведению террас, с которых отдыхающие смогут любоваться морем. Сроки завершения строительства на прямую зависят от капризной приморской погоды. Во время дождя укладка настила приостанавливается, а, чтобы не терять время, рабочие занимаются расчисткой береговой полосы.

Здесь будут располагаться открытые террасы. Фото: Евгений Кулешов/Администрация Владивостока.

– Если погода нас не подведет, то работы будут завершены уже недели через две. На песчаной полосе появятся открытые террасы для отдыхающих, к купальному сезону будут установлены раздевалки. Планируем также смонтировать вдоль пешеходной зоны уличное освещение, сейчас прорабатываем внешний вид фонарей. На втором этапе – в следующем году – планируется полная реконструкция кафе, расположенных ближе к дороге. Проекты еще находятся в разработке, – рассказал директор управляющей организации «Альтар» Станислав Примаченко.

Мэр города проверил ход работ на "Шаморе". Фото: Евгений Кулешов/Администрация Владивостока.

Глава Владивостока Олег Гуменюк подчеркнул, что перед администрацией города и представителями бизнеса стоит задача создать на берегу бухты Лазурная комфортное место для отдыха. Стоит отметить, что на данной территории установлен публичный сервитут, который не позволяет здесь никаких строений и закрытых беседок. Это сделано, чтобы вернуть туристическую привлекательность побережью.

– Бухта Лазурная – излюбленное место отдыха не только горожан, но и гостей Владивостока, поэтому и администрация города, и представители бизнеса заинтересованы, чтобы эта территория успешно развивалась, стала современным и красивым местом притяжения, –поделился Олег Гуменюк.

Кафе, которые не мешают проходу к воде, смогут работать при соблюдении всех требований и под контролем администрации Владивостока, Роспотребнадзора и других надзорных органов. У всех владельцев точек общепита должен быть заключен договор на обслуживание септиков, чтобы никакие отходы не сливались в море.

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