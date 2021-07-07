Хэппи-энд по-итальянски: сыровару Марко Мельпиньяно дали во Владивостоке гражданство

Марко подчеркивает, что это был осознанный выбор и он счастлив стать гражданином России. Фото: @marco_cheese

Известный во Владивостоке производитель сыров Марко Мельпиньяно получил гражданство спустя полтора месяца после неприятной истории, когда гражданство пытались аннулировать у его жены.

Напоминаем, что Марко и Роксана поженились семь лет назад. Мужчина переехал во Владивосток и начал строить здесь бизнес – производить сыры под своим именем, которое быстро стало известно приморским покупателям. В семье появился ребенок и Марко решил получить российское гражданство. Бизнес здесь, семья здесь, можно уже и документы выправить. Однако его ждал сюрприз. Жене Роксане заявили, что она вовсе не гражданка России и ей аннулируют гражданство и паспорт. После такого семья была в шоке. Благодаря публикации «КП-Владивосток» делом Роксаны заинтересовался Уполномоченный по правам человека в Приморском крае Юрий Мельников.

И вот сегодня, Марко выложил пост в социальной сети, где сообщил, что стал гражданином России (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.) «Amici, Друзья! Кто еще не смотрел мои сторис, рассказываю….на прошлой неделе случилось продолжение истории с гражданством. Так вот….в этот раз happy end…и конечно же я этому очень рад. После 3 месячного ожидания и постоянной надежды, что мне дадут гражданство, а по Роксане найдут архивы/доп. документы/запросы/подтверждения обоснованности ее гражданства Я СТАЛ ГРАЖДАНИНОМ РФ!!! А Роксана…думаю, надеюсь, осталась ею (так как пока официального ответа по ней нет, но думаю, что все ок). 29.07 мне сообщили, что я могу идти на присягу и затем подавать документы на паспорт РФ. (Кстати я это уже сделал: вчера был на присяге было все очень даже торжественно ОТВ Прим снимали репортаж, его можно будет посмотреть по ссылке в шапке (если конечно интересно). И не долго ожидая уже сегодня поехал подавать документы на паспорт РФ».

Сразу же после присяги сыровар поехал подавать документы на паспорт. Фото: @marco_cheese

Сыровар отметил, что слышал много вопросов о своем выборе. Он объяснил, что российское гражданство не отменяет итальянского, что выбор его совершенно осознанный, так как 99,9% времени он проводит в России. Тем же, кто с уверенностью заявляет, что Марко просто не понимает, во что ввязался, он ответил, что иностранцем в любом государстве быть гораздо сложнее, чем гражданином. Ограничения в банках, нюансы в ведении бизнеса, цены на страховку и сложности с ее получением, а также ежегодная волокита в миграционной службе – вот только маленькая часть проблем и забот, которые исчезнут с появлением гражданства.

Марко также поблагодарил всех, кто не остался равнодушен к ситуации. «Я знаю и уверен, что если бы не вся эта поддержка, внимание с вашей стороны к вопросу, советы, звонки с консультациями, предложения о помощи, просто подбадривания…короче…НЕРАВНОДУШИЕ…со всех сторон, в том числе и со стороны Олега Кожемяко (grazie mille)…то все бы так хорошо и быстро не закончилось… Я ВСЕМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!! Mille mille grazie a tutti!!!»

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