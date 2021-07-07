Дальний Восток
Еще
Радио
Дальний Восток
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток7 июля 2021 13:31

Хэппи-энд по-итальянски: сыровару Марко Мельпиньяно дали во Владивостоке гражданство

Однако его супруга пока не получила официальный ответ, осталась ли она гражданкой России
Диана БЕЛАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Марко подчеркивает, что это был осознанный выбор и он счастлив стать гражданином России. Фото: @marco_cheese

Марко подчеркивает, что это был осознанный выбор и он счастлив стать гражданином России. Фото: @marco_cheese

Известный во Владивостоке производитель сыров Марко Мельпиньяно получил гражданство спустя полтора месяца после неприятной истории, когда гражданство пытались аннулировать у его жены.

Напоминаем, что Марко и Роксана поженились семь лет назад. Мужчина переехал во Владивосток и начал строить здесь бизнес – производить сыры под своим именем, которое быстро стало известно приморским покупателям. В семье появился ребенок и Марко решил получить российское гражданство. Бизнес здесь, семья здесь, можно уже и документы выправить. Однако его ждал сюрприз. Жене Роксане заявили, что она вовсе не гражданка России и ей аннулируют гражданство и паспорт. После такого семья была в шоке. Благодаря публикации «КП-Владивосток» делом Роксаны заинтересовался Уполномоченный по правам человека в Приморском крае Юрий Мельников.

И вот сегодня, Марко выложил пост в социальной сети, где сообщил, что стал гражданином России (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.) «Amici, Друзья! Кто еще не смотрел мои сторис, рассказываю….на прошлой неделе случилось продолжение истории с гражданством. Так вот….в этот раз happy end…и конечно же я этому очень рад. После 3 месячного ожидания и постоянной надежды, что мне дадут гражданство, а по Роксане найдут архивы/доп. документы/запросы/подтверждения обоснованности ее гражданства Я СТАЛ ГРАЖДАНИНОМ РФ!!! А Роксана…думаю, надеюсь, осталась ею (так как пока официального ответа по ней нет, но думаю, что все ок). 29.07 мне сообщили, что я могу идти на присягу и затем подавать документы на паспорт РФ. (Кстати я это уже сделал: вчера был на присяге было все очень даже торжественно ОТВ Прим снимали репортаж, его можно будет посмотреть по ссылке в шапке (если конечно интересно). И не долго ожидая уже сегодня поехал подавать документы на паспорт РФ».

Сразу же после присяги сыровар поехал подавать документы на паспорт. Фото: @marco_cheese

Сразу же после присяги сыровар поехал подавать документы на паспорт. Фото: @marco_cheese

Сыровар отметил, что слышал много вопросов о своем выборе. Он объяснил, что российское гражданство не отменяет итальянского, что выбор его совершенно осознанный, так как 99,9% времени он проводит в России. Тем же, кто с уверенностью заявляет, что Марко просто не понимает, во что ввязался, он ответил, что иностранцем в любом государстве быть гораздо сложнее, чем гражданином. Ограничения в банках, нюансы в ведении бизнеса, цены на страховку и сложности с ее получением, а также ежегодная волокита в миграционной службе – вот только маленькая часть проблем и забот, которые исчезнут с появлением гражданства.

Марко также поблагодарил всех, кто не остался равнодушен к ситуации. «Я знаю и уверен, что если бы не вся эта поддержка, внимание с вашей стороны к вопросу, советы, звонки с консультациями, предложения о помощи, просто подбадривания…короче…НЕРАВНОДУШИЕ…со всех сторон, в том числе и со стороны Олега Кожемяко (grazie mille)…то все бы так хорошо и быстро не закончилось… Я ВСЕМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!! Mille mille grazie a tutti!!!»

ПО ТЕМЕ:

Театр абсурда. Известный итальянский сыровар из Владивостока рассказал, как любой может лишиться гражданства РФ

«А где находились вы 6 февраля 1992 года?» (подробнее...)

«Куда мне? Обратно в СССР?» Жительница Владивостока рассказала, как ее лишали гражданства из-за мужа-итальянца

Скандал вокруг известного сыровара из Владивостока Марко Мельпиньяно по просьбе КП прокомментировал юрист (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

Интересное