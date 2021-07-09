«Снова за клубничкой?»: в Приморье встретили царя тайги, вальяжно прогуливающегося по трассе

Тигр неспешно покинул трассу. Фото: принтскрин видео.

Поздним вечером, 9 июля, жители Приморья встретили посреди трассы вальяжно прогуливающегося тигра. Царь тайги, всем своим видом показывал, кто здесь хозяин. Полосатый хищник, который претендует стать звездой соцсетей, продефилировал на камеру, после чего, все же уступил проезд. Читатели «КП-Владивосток» поделились с редакцией кадрами.

История развернулась в Спасском районе Приморья, недалеко от села Буссевка. Стоит отметить, что очевидцы повели себя совершенно адекватно, не сигналили, не пугали животное и не пытались кормить, как практикуют некоторые. Молодые люди полюбовались грациозных хищником и отправились дальше по своим делам, переполненные эмоций от встречи с редким зверем.

Напомним, именно в Спасском районе Приморья летом уже несколько раз видели тигра, по поведению похожего на героя нашего видео. Хищник отметился на огородах местных жителей, когда пошла клубника, за что и получил прозвище «клубничный». Позже зверя, который практически не боится людей, замечали неоднократно на трассе. Так что, не исключено, что в этот раз очевидцы встретили этого же красавца.

По мнению специалистов, подобное поведение для хищников – явно не норма. Поэтому полосатого уже несколько недель ищет охондзар. Для его же безопасности зверя планируют отловить и поместить в центр реабилитации «Тигр», чтобы узнать причину аномальных повадок. «Комсомолка» уже передала видеозапись сотрудникам организации по спасению животных.

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