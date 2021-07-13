В Фокино нашли отрубленную женскую голову

Голову нашли в десяти метрах от места, где лежала нога. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Фокино, где обнаружили отдельные фрагменты женского тела, наконец, нашли голову. «Комсомольской правде-Владивосток» подтвердили данную информацию в следственном комитете.

– В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий привлекли к поискам специально обученную собаку и в десяти метрах от мусорных баков (места, где найдена нога) нашли голову, – рассказали корреспонденту «КП».

Напомним, утром, 11 июля, возле мусорных баков по улице Усатого, 16, была найдена человеческая нога. По предварительным данным экспертов, останкам около 2-3 дней, а нога на срезе будто зашита. Размер ноги около 40-41. От фрагмента тела желто-синего цвета шел неприятный запах. Сразу после этого жильцов близлежащих домов начали опрашивать на предмет ценной информации.

В тот же день полицейские, следователи и криминалисты отправились на городскую помойку Фокино, она расположена за пределами города, по дороге в сторону пгт. Подъяпольск. Именно в этом месте нашли еще несколько фрагментов тела женщины. Голову не могли найти несколько дней.

Известно, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

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