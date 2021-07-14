«Сильный математик, похоронила сына»: что известно об убитой и расчлененной в Фокино учительнице

Квартира, в которой произошло убийство. Фото: СК по Приморскому краю

Найденные на свалке в Фокино части тела, как выяснилось, принадлежали 64-летней учительнице математики, ставшей жертвой своего мужа. Следователи уже задержали подозреваемого, обнаружив 14 июля в квартире, где проживала пара, и орудия убийства, и ванну, в которой хранились части тела, от которых убийца избавиться не успел. Пока задержанный дает показания, все Фокино отходит от стресса и вспоминает, что предпосылки были заметны и раньше.

- Татьяна Юрьевна преподавала у нас в гимназии математику, - делится выпускница гимназии № 259 города Фокино. – До этого преподавала в средней школе № 256. Года четыре-пять назад ушла из гимназии и больше нигде не работала, а занималась репетиторством. Лично у меня не преподавала, но учителя о ней всегда очень хорошо отзывались, говорили, что она – сильный математик.

У Татьяны был сын, но он трагически погиб – утонул. Да и за мужем она была не в первый раз.

- Насколько помню, своего мужа она давно похоронила, еще до работы в гимназии. Потом, говорят, был еще один мужчина, но в итоге ушел от нее, и с тех пор жизнь пошла по наклонной. К сожалению, она пила, иногда уходила в запой. Где-то год или два назад она встретилась вот с этим мужчиной, с которым и жила в последнее время. Даже расписались. Он ее побивал уже, ее видели в синяках в Фокино.

Эту же версию подтверждают соседи. Они говорят прямо: в квартире часто дебоширили, были драки, были синяки. А вот в последние несколько дней все стихло. Именно так следователи и поняли, где надо искать. А когда попали в ту самую квартиру – пришли в ужас. 52-летний новый муж учительницы не успел избавиться от всех улик, некоторые части тела до сих пор оставались замоченными в ванной.

Те самые мусорки на Усатова Фото: Сергей БАЛАНОВ

Напомним, утром 11 июля женскую ногу жители дома по улице Усатого, 16, обнаружили прямо у мусорных баков. Немного позже следователи нашли другие части тела на городской свалке, видимо, избавлялись от тела постепенно. А вскоре собака-ищейка помогла обнаружить голову – она лежала в кустах в нескольких метрах от тех самых баков на Усатого.

Возбуждено уголовное дело по статье убийство.

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