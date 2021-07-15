Нагрянули силовики: больница в Приморье оказалась в центре скандала из-за поддельных прививочных сертификатов от COVID-19

Учреждение здравоохранения заподозрили в обмане с прививками и сертификатами. Фото: Милана СОКОЛ

Уссурийская городская больница попала в поле зрения правоохранителей из-за липовых сертификатов от СOVID-19. Напомним, из-за пандемии в крае идет масштабная вакцинация, призванная снизить заболеваемость, параллельно начали процветать коррупция и подделка документов. Сейчас учреждение, которое заподозрили в подлоге, проверяют специалисты краевого Минздрава и полицейские.

Как выяснилось, поводом для проверки послужили поддельные медицинские книжки и подозрительные отметки в прививочных сертификатах.

– Министерством здравоохранения Приморского края совместно с Управлением экономической безопасности УМВД ПК проведена внеплановая проверка работы по ведению федерального регистра вакцинированных в Уссурийской городской больнице. По предварительным данным, отметки о вакцинации от коронавирусной инфекции ставились людям, которые не получали прививки. Если эти факты найдут подтверждение, все вовлечённые в этот противоправный процесс будут привлечены к ответственности, – прокомментировала пресс-служба правительства края.

Напомним, ответственность перед законом не только у персонала, который недобросовестно подходит к своей работе и вместо реальной вакцинации просто вносит данные на бумагу, но и самих пациентов. Использование липового документа грозит неслабым наказанием, штрафом на 80 тысяч рублей или на доход за шесть месяцев, обязательными или исправительными работами, или в худшем случае – лишением свободы на срок до полугода. Грубо говоря, стоит 10 раз подумать, прежде, чем идти на сомнительную авантюру.

Как отмечают специалисты, контроль за своевременным и корректным введением данных в федеральный регистр вакцинированных против COVID-19 проводится в краевом Минздраве ежедневно.

Медики считают, что прививки от коронавируса помогут сдержать рост заболеваемости и смертности в крае. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», только за минувшие сутки от тяжелых осложнений, вызванных COVID-19, умерли сразу семь приморцев. Число больных пополнили еще 255 человек.

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