Приморская команда КВН, впервые ворвавшаяся в Высшую лигу, везет домой приз «Малый КиВиН в Темном»

Ребята стали призерами престижного конкурса. Фото: www.instagram.com/primkvn.

В Калининградской области прошел музыкальный фестиваль команд КВН «Голосящий КиВиН — 2021». Участие в масштабном празднике юмора приняли команды из разных регионов страны. Приморье на музыкальном шоу представила команда «Красный лис», которая впервые в этом году ворвалась в Высшую лигу. Усердие ребят оказалось не напрасным, домой квнщики возвращаются с призом.

Участниками музыкального конкурса в Светлогорске стали 16 команд, включая приморскую. Выступление «голосящих» шутников оценивало беспристрастное жюри, в состав которого вошли такие известные личности, как Алла Михеева, Александр Панайотов, Сергей Светлаков, Наталья Ищенко и Евгений Гришковец. По итогам фестиваля определили семь лучших команд. «Золото» взяла сборная Пермского края. «Большой КиВиН в Светлом» достался «Неудержимому Джо», как и «Президентский КиВиН», «Большой КиВиН в Темном» выиграли «Северяне». Остальные места распределились следующи образом: «Малый КиВиН в Золотом» – «Росы», «Малый КиВиН в Светлом» – «Армянская сборная», «Малый КиВиН в Темном» – «Красный Лис».

Приморская команда КВН возвращается домой с заслуженным призом. Фото: www.instagram.com/primkvn.

Напомним, команда «Красный лис» в этом году по итогам 32-ого международного фестиваля «КиВиН-2021» попала в Высшую лигу КВН. Событие оказалось значим для всего края, ведь в последний раз продвинуться так далеко приморцы смогли в 2005 году. Участие в отборе принимали больше 350 команд не только из России, но и из стран СНГ. Словом, конкуренция была высокая.

Помимо прорыва весной в копилке у ребят есть множество достижений. Юмористы представляют Приморье с 2019 года. Как рассказали специалисты краевого департамента по делам молодежи, за это время юмористы стали вице-чемпионами Международной телевизионной лиги КВН 2020 года в Смоленске, вице-чемпионами Центральной лиги КВН «Азия» в Красноярске, обладателями Гран-при фестиваля Тихоокеанской лиги КВН в Хабаровске, обладателями летнего кубка КВН Владивостока 2019 и 2020 годов, а также обладателями летнего кубка КВН Находки 2019 года.

Посмотреть «Голосящий КиВиН — 2021» и выступление приморской команды зрители Первого канала смогут примерно через месяц.

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