Необычного кроху бросила мать: осиротевшего бельчонка спасают во Владивостоке

Малыш действительно крошечный и кушает пока крайне мало. Фото: принтскрин видео.

В любимом многими зоопарке «Садгород» во Владивостоке появился новый постоялец – крошечный бельчонок, который лишь недавно открыл глазки. Малыш остался сиротой, теперь заботливыми родителями для него стали сотрудники живого уголка, которые стараются никому не отказывать даже, когда люди массово несут зверей, оказавшихся в беде.

В отличие от своих собратьев, кроха весьма необычный. Такого бельчонка специалисты видят впервые. Дело в том, что голова у сиротки маленькая, а тело довольно большое. Кстати, это мальчик, стоило ему открыть глазки, как он начал активничать.

– Бельчонка привез мужчина. Он видел, как мама белка бежала, держа в зубах этого малыша. Но по непонятным причинам решила бросить его и возвращаться не стала. Мы переживаем за его состояние, так как сложно понять, что с ним. Несмотря на то, что малыш хорошо кушает, с мочеиспускание проблем нет, глазки открыл, начинает проявлять активность. Надеемся, что бельчонок будет сильным и будет жить. Со своей стороны мы прикладываем все возможные усилия для этого, – рассказали на официальной страничке в сети представители зоопарка «Садгород».

По словам специалистов, не исключено, что белка попросту испугалась, увидев человека. Также родительница могла бросить чадо из-за нестандартной комплекции. К счастью для новорожденного, очевидец передал его в надежные руки. Кушает детеныш пока немного – в среднем около 3 миллиграмм 3-4 раза в день.

Видео крохи, опубликованное в сети, собрало десятки восторженных отзывов.

«Сразу видно, что за жизнь держится, активный мальчик. Если бы не зоопарк, конец мог бы быть печальным», «Самый лучший зоопарк, всегда чисто, всегда животные сыты, толстячки бегают, в любви ласке и заботе растут», «Живи кроха», «Здоровья питомцу», – с умилением комментируют кадры жители края.

Кстати, помимо бельчонка в зоопарке выхаживают сразу 10 ежат. Историю про маленьких колючек «КП-Владивосток» расскажет в ближайшее время.

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