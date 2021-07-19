«Инфа стопроцентная»: в среду придет сорокаградусная жара, а тайфун, грозящий Приморью, все-таки зародился

Синоптики обеспокоены тем, что душная погода стоит в крае уже почти две недели. Фото: Милана СОКОЛ

Оказывается, что высокие температуры воздуха, которые установились в Приморье на прошлой неделе и уже доходящие до исторических максимумов, только-только набирают обороты. Сегодня на побережье жара может достигнуть +32°C, а в континентальной части в среду установится +40°C. Такая духота, по словам главного редактора «Примпогоды» Марины Парфеновой, очень благоприятна для захода тайфунов.

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- Погода все такая же. Душная, жаркая, пасмурная. На побережье Приморья в середине дня есть вероятность того, что облака будут разрываться и солнце будет потихоньку светить. Тем не менее, духоту эту никак не изгнать с нашего края, она только усиливается, - рассказала специалист.

Сегодняшний день обещает быть самым жарким днем за всю неделю на побережье Приморья - от +29°C до +32°C. В среду же сорокаградусных отметок достигнет столбик термометра в континентальной части края - соответственно, теплее всего там будет в среду, четверг и пятницу.

Жара будет спадать лишь на мгновения: разрядить воздух могут кратковременные дожди с грозами в континентальной части Приморского края.

Зато все более комфортной для купания становится температура воды. Каждый день, по заявлению специалиста, она растет на 0,5 градуса Цельсия. В Амурском заливе уже +22°C, в бухте Находка +23°C, в заливе Посьета +24°C.

ГРОЗИТ ЛИ ПРИМОРЬЮ ТАЙФУН?

На прошлой неделе синоптики предупреждали о том, что вихрь в Филиппинском море может стать настоящим тайфуном. И действительно, как уточнила Марина Парфенова, он перерос в настоящий тропический шторм и получил 18 июля имя Инфа.

- Пока сказать точно, обрушится он на Приморский край или нет, мы не готовы, потому что есть вероятность того, что он сменит траекторию. Но жителям Окинавы очень будет нелегко, поскольку он только-только набирает обороты и с каждым днем усиливается, и скорее всего, дойдет до Японии, - отметила в разговоре с ведущими радио «КП-Владивосток» редактор «Примпогоды».

- То есть для жителей Окинавы это стопроцентная Инфа, да уже? - уточнил ведущий шоу Илья Кузнецов.

Информацию о движении тайфуна с необычным названием Инфа на Японию Марина Парфенова подтвердила.

При этом, во Владивостоке и Приморском крае ливни пока не ожидаются.

- Если и будут, то, дай бог, кратковременные. Мне кажется, наоборот, это будут долгожданные дожди. Мы беспокоимся о том, что уже будет в конце этой недели две недели как мы находимся в такой серьезной, душной зоне. Она как раз-таки благоприятна для того, чтобы тайфуны до нас доходили.

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