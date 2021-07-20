Международный сигнал бедствия появился на многострадальном мосту в Приморье

Приморцы взывают к помощи. Фото: www.instagram.com/dps_vl.

Международный сигнал о бедствии – MAYDAY, аналогичный сообщению SOS, появился на аварийном путепроводе в Приморье. Ограничения на мосту в районе Арем ГРЭС, где начали осыпаться балки, ввели еще в начале мая. С тех пор местные жители вынуждены ездить с пересадками, наматывать круги и преодолевать опасный участок пешком, ведь движение крупногабаритного транспорта, включая автобусы, на мосту запрещено. Судя по всему, повторяющийся призыв о помощи призван обратить внимание на проблему и ускорить сроки ее решения.

Сигнал MAYDAY используется во всем мире при ситуациях опасных для жизни и здоровья, это призыв о помощи, обычно передается в радиотелефонной (голосовой) связи. Сигнал передается трижды, повторение фразы призвано исключить возможность перепутать ее с однокоренными словами. В Артеме призыв о помощи в текстовом варианте, но по всему дорожному полотну.

Напомним, в мае из-за риска обрушения мостового перекрытия на аварийном мосту запретили проезд большегрузов. По поручению губернатора хоть и с задержкой, но все начался аварийно-восстановительный ремонт. Часть конструкции укрепили, однако крупногабаритный транспорт пустили в объезд. Местные жители вынуждены пешком пересекать аварийный мост, чтобы сесть на автобус.

Вот как описывают ситуацию местные жители.

– То, что я увидела, повергло меня в шок... Прошу выложите это фото. Это просто крик души! Бедный человек вынужден преодолевать этот адский мост... Издевательство в прямом смысле... Сколько можно это терпеть?!! – с возмущением поделилась горожанка в сети.

Люди идут пешком, чтобы попасть на общественный транспорт. Фото: www.instagram.com/artem.news.plus.

На самом мосту установили габаритную рамку, которую нарушители сносят с печальным постоянством. Совсем недавно на ограничительные ворота повесили цепи, которые стучат по кузовам грузовиков, напоминая о габаритах и запрете. По словам автомобилистов, теперь конструкция выглядит слегка пугающе.

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