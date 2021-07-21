17 миллиардов рублей нужно, чтобы горячую воду во Владивостоке больше не отключали

В течение 3-х лет после этой модернизации подрядчик отремонтирует городские теплосети в случае необходимости по гарантии. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Ежегодное отключение горячей воды на время гидравлических испытаний и ремонта при необходимости – привычная часть лета приморцев, россиян, да и многих жителей СНГ. Однако проблему вполне возможно решить кардинально. По подсчетам специалистов муниципального унитарного предприятия ВПЭС, на это им требуется 10 лет и 17 миллиардов рублей.

В ведении ВПЭС находятся городские теплосети – это именно те, что подают горячую воду от крупных магистралей ДГК непосредственно в дома горожан. В общей сложности это 500 километров сетей. На предприятии уверены: если увеличить темпы ремонта и добиться достаточного финансирования, привести в порядок распределительные сети Владивостока можно и за 5 лет. В этом году, как сообщили в пресс-службе ВПЭС, теплосети отремонтируют на 17 улицах. Это 3,7 километров трубопровода.

В 2020-м на участке распределительных сетей на Шепеткова в месяц случалось до 9 прорывов. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

ПОЧЕМУ РЕМОНТ КАЖДЫЙ ГОД?

Через неделю должен завершиться очередной этап ремонтных работ на теплосетях Владивостока. Горячую воду в домах одного из самых населенных районов города - Первомайского - ждут 26 июля.

Корреспондент «КП-Владивосток» побывал на двух очень разных, но показательных в плане текущего состояния сетей участках - на Чуркине и в самом «проблемном» участке - на Шепеткова.

Завершить ремонт труб на Шепеткова планируют к 26 июля. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Первый питает от расположенной на Гризодубовой, 47а, бойлерной станции около 50 домов в районе. Сама станция, кстати, по словам специалистов ВПЭС, тоже не в идеальном состоянии. Как минимум, говорят, нужен ремонт здания, но в бюджете на 2021 год расходы на это не отражены. На втором же объекте модернизация необходима из-за того, что нормативный срок эксплуатации уже порядком превышен, да и находятся трубы под дорожным полотном, под постоянной нагрузкой. В прошлом году здесь в месяц случалось до 9 прорывов. Одним словом, ремонт требовался неотлагательный.

Как пояснил директор МУПВ ВПЭС Олег Титов, из-за недостаточного финансирования приходится проводить капитальный ремонт лишь наиболее проблемных сетей. Специалисты ВПЭС уже провели анализ и озвучили цифры: им требуется 17 миллиардов рублей, чтобы не «латать» дыры, а сделать полноценный ремонт всех сетей в своем ведении.

Необходим также ремонт самого здания бойлерной станции на Гризодубовой, 47а. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

ПЕРЕЖИЛИ СВОЕ ВРЕМЯ

По нормативу, в зависимости от условий эксплуатации, срок службы труб составляет 20 лет. Но, как рассказал Олег Титов, есть в городе и теплосети, которым и 50, и 70 лет.

- Почему мы до такого дошли? - вопрошают журналисты.

- А сколько денег выделялось, спросите, - говорит кто-то из рабочих.

- В 90-е 10 лет никто ничего не делал, - указал на истинную причину директор ВПЭС. - За это время состояние сетей заметно ухудшилось. Особенно в самых старых районах, где коммуникации прокладывались еще в советское время.

Однако при условии ежегодного выделения 500-700 миллионов рублей на реконструкцию сетей владивостокцы почувствуют разницу, уверен Олег Титов, в разное время возглавлявший филиалы компании «Русгидро».

Почему для капитального ремонта всех теплосетей в городе нужна специальная федеральная программа, рассказал директор ВПЭС Олег Титов. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Средства выделяет муниципалитет, который требуемые суммы, к сожалению, сегодня предоставить не может. Также какая-то часть ремонта идет за счет краевого бюджета, но и этого тоже недостаточно, считают специалисты. Национального же проекта, как, например, «Безопасные качественные дороги» или «Формирование комфортной городской среды», по которой бы старые теплосети менялись на новые по всей России, нет. Однако, по словам Титова, есть положительный опыт проведения капремонта теплосетей в рамках федеральных инвестпрограмм – в Москве и Красноярском крае. А в данный момент благодаря подобной программе ведутся работы в Санкт-Петербурге.

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На тот ремонт, что завершается во Владивостоке по ул. Гризодубовой, 47а, в ближайшее время по договору с подрядчиком «Дальстам», по словам представителя предприятия, предусмотрена гарантия – 3 года. В случае поломки в течение этого срока устранение неполадок он проведет за свой счет.

Теплосети в районе бойлерной станции на Гризодубовой, 47а, питают около 50 домов. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Само же ВПЭС даже в условиях ограниченных бюджетов стремится не подвести потребителя. Так, недавно на официальном сайте компании появился раздел «Отключения», где можно ознакомиться с графиком плановых или аварийно-восстановительных работ или сообщить о своей проблеме. Еще одно нововведение - все интересующие вопросы можно задать оператору-консультанту по номеру 209-9000. Там не только вежливо ответят и сообщат примерное время возобновления услуг, но и расскажут, что делать, если у вас нет воды или света.

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