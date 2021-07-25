Припекло: вместе с жарой во Владивостоке началась новая эпидемия – несоблюдение масочного режима

Даже в общественном транспорте ситуация с соблюдением масочного режима - удручающая. Фото: www.instagram.com/dps_mesto.

Вместе с жарким летом Приморский край накрыла новая волна COVID-19. Только за последние два месяца число заболевших в день увеличилось в 6,5 раз с 40 до 263, и показатели продолжают расти. Также стремительно увеличивается число тех, кто не справился с последствиями опасной болезни. С конца июня и до настоящего момента не прошло и дня без гибели пациентов. В среднем в сутки умирают 3-5 человек, только за последние 24 часа погибли 5 жителей края. Всего же коронавирус унес 894 жизни.

Однако, смерти и стремительный рост заболевших, судя по всему, многих не пугают. В жаркие летние дни, когда носить маску особенно сложно, вспыхнула эпидемия новой «болезни» – несоблюдение масочного режима.

Магазины, парки, кафе и автобусы Владивостока полны горожан и даже работников с синдромом «незащищенного лица». Любой, будь то прохожий, покупатель или продавец за прилавком – все категорически перестают воспринимать риск заражения всерьез. Подобное отношение к масочному режиму наблюдается даже в аптеках – на двери висит табличка с надписью: «вход только в маске», но при этом аптекарь спокойно продает девушке нужные ей лекарства. Провизор словно не замечает явное нарушение правил.

У некоторых людей и вовсе в голове застрял миф о бесполезности маски. «Только зря деньги потрачу» – считает часть опрошенных респондентов. Все вышеперечисленное осложняется аномально жаркой погодой, температурные отметки во Владивостоке стремятся к рекордным показателям. Естественно, что находиться даже в тонкой марлевой повязке – тяжело.

– Я эту маску уже не могу носить, в автобусах так душно, а тут еще эта маска, – с досадой поделился с корреспондентом «КП-Владивосток» один из пассажиров.

От Луговой до Арбата едва-ли набралось 150 смельчаков из тысячи, кто носит маску, и то две трети из них делают это неправильно. Каждый пятый «храбрец» – последователь нового тренда – оставить на подбородке (он же самая уязвимая часть тела). Еще часть горожан носят маску так, что закрывают тканью только рот, словно нос не может пропустить вирусы в организм. Один человек и вовсе решил, что одного уха для маски достаточно.

Да и надевают в основном маски в редких случаях. Например, рассчитываясь на кассе или завидев полицейских. Нахождение в толпе людей, многие из которых могут болеть и сами об этом не знать, почему-то местными жителями не считают серьезным доводом для соблюдения масочного режима. Все это похоже на банальное непонимание опасности или осознанное наплевательство на последствия.

К беспечности населения можно отнести и несоблюдение дистанции, а также низкий показатель по вакцинации против коронавируса в крае. По данным официального сайта правительства Приморского края привито хотя бы одним компонентом вакцины всего 311 140 человек, это чуть больше 16 % от населения Приморья. Настолько маленький процент делает 9 из 10 человек для вас возможными переносчиками заболевания, а может и лично вас.

С 10 мая прошлого года и по сей день на территории Приморского края действует режим повышенной готовности. Специалисты уверены, остановить рост заболеваемости можно общими силами, необходимо лишь соблюдать пару простых правил:

- чаще обрабатывайте руки антисептиком,

- носите маску правильно (закрывая нос и рот),

- избегайте мест скоплений людей,

- соблюдайте социальную дистанцию.

Надеемся, что со спадам температур уменьшится и число нарушителей, а вслед за этим и темпы распространения заболевания.

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