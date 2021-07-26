Душераздирающий крик на весь пляж. Празднование Дня ВМФ в Приморье закончилось серьезным ЧП

Происшествие случилось во время праздничной церемонии. Фото: принтскрин видео.

День Военно-Морского флота в Приморье не обошелся без происшествий. И речь идет не только о драке на дороге Владивостока, нарушении постановления о запрете массовых мероприятий, но и более серьезном происшествии. Во время праздничной церемонии в Ольгинском районе края пострадала отдыхающая. В девушку угодила сигнальная ракета, которая была выпущена в воздух.

Развивающиеся на ветру флаги, люди в морской форме, отдыхающие, приклонившие колено, белый песок и лазурное море – в этой церемонии все должно было быть прекрасно, но что-то пошло не по плану. Сигнальную ракету, выпущенную в сторону моря, попросту сдуло ветром на отдыхающих. Как отмечают коллеги издания «Золотой мост», «снаряд» угодил прямиком в ногу девушки.

Душераздирающий крик пострадавшей разнесся по пляжу, заглушая звучащую музыку. Виновник происшествия поспешил на помощь к покалеченной им зрительнице. На данный момент состояние девушки выясняется, судя по видео, она как минимум получила ожог.

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