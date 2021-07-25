Оператор жив? В День ВМФ на дороге в центре Владивостока разгоряченные хлопцы устроили драку у дорогих авто

Разборки посреди проезжей части. Фото: принтскрин видео.

Несмотря на то, что празднование Дня ВМФ во Владивостоке сегодня проходит в режиме онлайн, жители города решили сами себе устроить праздник. С самого утра по дорогам приморской столицы рассекают десятки машин с Андреевскими флагами. Красиво, движению особо не мешает и действительно создает праздничную атмосферу. Вот только, как оказалось, праздновать цивильно далеко не все умеют. Мужчины в тельняшках в завершении выходного устроили потасовку возле украшенных, дорогих авто.

Что именно не поделили мужчины – остается за кадром, но разборки начались прямо посреди оживленной дороги. За разрешением конфликта наблюдали десятки очевидцев. Спутница оператора даже с перепугу перепутала День ВМФ с Днем ВДВ, во время празднования которого тоже бывает случаются различные инциденты. Кстати, заметив, что их снимают, один из участников конфликта ринулся в сторону свидетелей. «Оператор жив?» – переживают многие.

«Вот такие личности и позорят честь мундира», «Я представляю концовку сюжета...Это ты меня снимаешь (акцент можно догадаться)», «Репетиция перед Днем ВДВ», «Как в такую жару можно пить?» – высказываются в сети приморцы.

Я представляю концовку сюжета: Это ты мэня снимаешь(акцент можно догадаться)

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