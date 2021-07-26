Красные от солнца приморцы раскупают средства от ожогов

Фармацевты несколько дней говорят, что в аптеках нет противоожоговых средств Фото: Сергей БАЛАНОВ

Последние недели в Приморье господствует аномальная жара, воздух прогрелся до +40 в отдельных районах края, и это отличный повод отправиться на море. На прошедших крайне жарких выходных на пляжах собрались тысячи жителей и гостей региона. После уикенда все, кто не успел защититься от яркого солнца, ринулись в аптеки за пантенолом, чтобы вылечить обожженную кожу. Сегодня найти на прилавках протиоожоговые средства это большая удача.

– Весь спрей раскупили еще утром. Должны привезти завтра, – в один голос заявили вечером в воскресенье фармацевты разных аптек Владивостока.

Однако понедельник долгожданные бутылочки с пантенолом так и не подарил. В аптечных сетях подтвердили, что аэрозоля от ожогов осталось мало, и найти средство в продаже сложно. На складах и у поставщиков лежат остатки, только когда они поступят на прилавки, не понятно.

Вместо спрея предлагают различные мази и крема с таким же активным веществом, как и в пантеноле, но неизвестно, насколько хватит и этих запасов.

При этом в компаниях заметили, что солнцезащитных кремов с разными показателями SPF в наличии много. В магазинах с бытовой химией и косметикой их тоже полно. То ли приморцы не рассчитывали, что солнце на прошедших выходных будет настолько «кусачее», то ли надеялись, что они ни в коем случае не сгорят.

Пока опаленные солнцем не обзавелись противоожоговыми средствами, им может помочь прохладный душ, компресс или средства после загара. Мазать кожу кефиром или сметаной специалисты не рекомендуют, так как в этих продуктах содержатся бактерии и часто пищевые добавки, и это может только усугубить ситуацию.

Отметим, что кроме пантенола жители Приморья раскупают кондиционеры и прилавки. Люди выстраиваются в очереди ради охлаждающей техники.

До 27 июля в Приморье действует штормовое предупреждение из-за аномальной жары.

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