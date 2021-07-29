Тигрицу, терроризировавшую Хасанский район, выпустили на волю

За тигрицей наблюдали с апреля. Фото: Центр «Амурский тигр»

Амурская тигрица, которая зимой этого года повадилась ходить по селам Хасанского района, где задрала больше 20 собак, вновь на свободе. Дикая кошка провела три месяца под наблюдением специалистов реабилитационного центра «Амурский тигр».

Напомним, на реабилитацию хищница попала потому, что с января начала появляться в селах Хасанского района Приморья, где успела полакомиться свиньей, лайками, немецкими овчарками и даже русским спаниелем. Всего тигрица съела более 20 собак. Специалисты пытались отпугнуть животное, но ничего не вышло, и тогда было принято кошку отловить.

Наблюдение в вольере показало, что тигрица здорова и исправно охотится, то есть она приспособлена к самостоятельной жизни. Предположительно, конфликтное поведение было вызвано потерей тигрят, и дикая кошка мстила за них.

В конце июля тигрицу выпустили в Амурской области, вдали от населенных пунктов. Теперь она будет жить на охраняемой территории, где достаточно копытных животных и куда из соседнего региона уже заходит взрослый самец.

Кстати говоря, сотрудники «Амурского тигра» скоро выберут тигрице кличку.

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