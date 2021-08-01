Атака медуз: в Приморье активировались крестовики

Отдыхающим стоит проявить внимательность и осторожность Фото: Сергей БАЛАНОВ

Лето в Приморье на самом пике, и даже временные дожди не помешают жителям и гостям края отправиться на пляж, чтобы искупаться в море. Однако стоит помнить, что сейчас в воде активно плавают не только люди, но и медузы-крестовики. Это небольшие, но опасные медузы, которые обитают у берегов Японии, Кореи и у дальневосточных берегов России.

Как узнать эту медузу? Крестовик имеет высокий прозрачный купол желтовато-зеленоватого цвета диаметром 2,5 сантиметра, 60 тонких щупалец и прозрачное тело. Живет она на небольших глубинах и в самые жарки месяцы лета выходит к берегам. Крестовик может поразить человека во время нахождения в воде.

Признаки того, что вас «ужалила» медуза:

- резкая боль в месте укуса;

- появление сыпи;

- резкое падение тонуса мышц и дыхательной мускулатуры;

- появление боли в конечностях и в областях поясницы;

- сухой непрекращающийся кашель;

- сильная жажда;

- тяжелая интоксикация: тошнота, рвота, расстройство желудка.

При поражении нервной системы:

- психомоторное возбуждение;

- бред;

- галлюцинации;

- кратковременная потеря зрения и слуха;

- повышение артериального давления;

- помрачнение сознания.

Первая помощь при укусе медузы-крестовика:

- при укусе медузы необходимо вывести пострадавшего из моря;

- промыть пораженные участки кожи водой, смазать успокаивающим кремом и убрать с них остатки щупалец. Голыми руками к ране прикасаться нельзя, так как это может вызвать еще один ожог. Поэтому для очистки следует воспользоваться ватными дисками или салфетками;

- пострадавшему также рекомендуется обильное питье;

- после того, как больному была оказана первая помощь, следует обратиться в ближайшее медицинское учреждение.

Во избежание встреч с медузами:

- при плавании следует избегать зарослей морской травы;

- не входить в замутненную воду;

- людям, страдающим заболеваниями сердца, лицам преклонного возраста и маленьким детям следует вовсе не купаться в местах обитания медуз;

- уклоняйтесь от встречи с медузой, в спокойном состоянии она придерживает свои щупальца, которые на самом деле могут вытягиваться на значительное расстояние;

- не заходите в воду после шторма, в воде могут находиться обрывки щупалец.

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Игорь Пущин отметил, что медуза-крестовик это распространенное для Приморья явление. Он рассказал, что при стрекании в человека попадает жалящий секрет. В течение 40 минут после ожога начинается ломота по всему телу. Это ощущается, как будто вас скручивает и разрывает пополам, все суставы все выламывает. Может наступить кашель. Ученый рекомендует не паниковать и обратиться в больницу, чтобы человека осмотрел токсиколог, так как домашней аптечки может быть недостаточно.

Напомним, за этот летний сезон уже успели пострадать люди от встреч с медузами. Совсем недавно неприятная ситуация произошла с семьей на пляже в бухте Ахлестышева на острове Русский. Мальчик зашел купаться в море, а вскоре выскочил из воды с криками. Как оказалось, ребенка задела медуза.

Отметим, что из-за аномальной жары в Приморье начали приплывать тропические рыбы, а ихтиологи говорят – возможен заплыв белых акул. Не исключено, что в акваторию края заглянут и другие виды медуз.

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