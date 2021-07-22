«Как будто в руке разорвалась граната»: как распознать, что вы стали жертвой медузы или змеи

Излюбленное место медуз в Приморье – мелководье, в открытом море вероятность встречи невелика. Фото: Михаил ПАТЛИС

Отдыхая летом на пляже или даче, можно получить не только солнечный ожог, но и быть ужаленным медузой или змеей. Случается такое нечасто, особенно если мы говорим о змеях. Да и ядовитая в Приморском крае лишь одна – щитомордник. И тем не менее, чтобы минимизировать все риски, нужно четко знать, что можно сделать до госпитализации, а что бесполезно или даже вредно. Инструкции о недопустимости наложения на укус змеи жгута и бессмысленности промывания ужаленного медузой места водой, дал приморцам Кирилл Коростылев, заведующий отделением острых отравлений Владивостокской клинической больницы №2, главный токсиколог Приморского края.

ОПАСНЫ ЛИ МЕДУЗЫ?

- Медуза-крестовик - наш эндемик, то есть водится только в Приморье. Но ее ужаление – всего лишь неприятное состояние поражения. То, что она делает, по-научному называется стрекание, - отметил кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Игорь Пущин.

- Надо четко запомнить, что у медузы яда нет. Это попадание жалящего секрета медузы в человека. Существует три основных формы: болевая, кашлевая и смешанная. Есть и четвертая. Это местная аллергическая, когда медуза ослаблена, - сообщил Коростылев.

Куда безопаснее наблюдать за медузами через стекло в Приморском океанариуме. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Как распознать стрекание: вы искупались и почувствовали что-то вроде ожога. В течение 40 минут начинается ломота по всему телу.

- Причем ломота достаточно сильная, как будто вас скручивает и разрывает пополам, все суставы все выламывает. При этом может тут же наступать кашель. Бывает отдельно болевая, бывает отдельно кашлевая формы. Но 90% это болевая-кашлевая.

Где можно их встретить

Их излюбленные места - хорошо прогретые с морской травой, чаще всего мелководье: Де-Фриз, Воевода, Русский остров, его внутренняя часть. Все, что касается открытого моря, где большое течение и травы не так много, как рассказал морской биолог Игорь Пущин, их там не бывает.

Медуза стрекается, защищаясь или охотясь, но яда ее секрет не содержит, сообщил к.б.н. Игорь Пущин. Фото: предоставлено экспертом

- Но в том году были случаи, когда поступали пациенты с катеров. Приходили за нашими гребешками, ныряли и, видимо, достаточно далеко от берега, но высоко на поверхности все-таки были медузы, - сообщил главный токсиколог Приморья.

Как снять симптомы на месте

Болевую и кашлевую форму ни с чем не перепутать, в таком случае необходимо спокойно, но оперативно двигаться в больницу:

- Домашних аптечек вам не хватит. Эти препараты находятся только в больнице. Противокашлевые, в том числе, то есть специфические препараты, которые давят механизм центрального кашлевого рефлекса. Если это действительно ярко выраженная клиника, то только приемный покой больницы. Там дальше токсиколог уже разберется. Или госпитализируемся, или амбулаторное лечение, - говорит медик.

Промывание же пресной водой при серьезном стрекании, которое бы требовало госпитализации, малоэффективно:

- Никаких марганцовок, никаких промываний. Если у вас там местное, ну прям жжет невыносимо, возьмите мазь от комаров.

Заживлющие мази же, например, с пантенолом, вопреки советам «бывалых», не помогут, потому что, по мнению врача, они подходят больше от ожогов: «А это именно стрекание, как хлыстом взяли, раз, резко по телу».

От чего зависит сила стрекания медузы

- Вы никогда не скажете, первый были сегодня у медузы или десятый. Если у вас только местное раздражение, то вам повезло, может, вы у нее, двадцатый. Если вы пьяны и полезли в воду, то будут очень сильные проблемы. Алкоголь очень сильно распространяет секрет медузы. Практически в несколько раз увеличивается скорость распространения стреканий.

Можно ли умереть, встретившись с медузой

- Никогда, это не яд. Это не яд, это секрет. Эти состоянии при наличии очень сильной воли и величайшего болевого порога можно перетерпеть и дома. Абсолютно. Есть такие люди, которые - «все понятно и пошел дома терпеть», - поделился Коростылев.

Однако каждый случай, по словам главного токсиколога края, индивидуален:

- Вы же тоже, когда порежете палец, не бежите сразу ложиться в больницу. Но если вы порежете артерию, то вы точно понимаете, что вы дома ее не зашьете. Также и здесь, если у вас кашель не нарастает в течение часа, все спокойно, вы не пойдете никуда. А если вы задыхаетесь так, что у вас образно говоря в голове: «все, сейчас остановится дыхание», вы моментально побежите в больницу, вызовите скорую или приедете сюда на такси сами.

Правда, смерть после встречи с медузой все-таки может произойти только из-за сопутствующих заболеваний. К примеру, если человек недавно перенес инфаркт, и на фоне стресса его состояние резко ухудшается.

ЕСЛИ УЖАЛИЛА ЗМЕЯ …

При поездках на дачу или прогулках по лесу стоит знать, что ядовитая змея в нашем крае - только щитомордник. Все остальные змеи у нас не ядовиты. Смертельных случаев от остальных не бывало да и от щитомордника тоже больше 20 лет их нет, рассказал главный токсиколог Приморья Кирилл Коростылев.

Главный токсиколог Приморья Коростылев предупредил, что при укусе змеи обратиться в больницу. нужно в течение суток. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Бытует мнение, что при укусе змеи нужно отсосать яд, наложить жгут, прижечь место укуса. Ни в коем случае нельзя ничего из этого делать - это грозит некрозом, то есть выгниением тканей, предостерег Коростылев:

- Укусила змея? Крайне неприятно. Эмоционально стабилизировались. В руку - рукой не двигаем. В ногу значит ногой не двигаем. Яд змеи, чем больше вы двигаетесь, тем больше он распространяется. Застабилизировали руку, примотали, пошли потихоньку. Ногу примотали, вас посадили или понесли…

Сколько есть времени для обращения в больницу

Обратиться нужно в ближайшие сутки. Правда, скорую, особенно в условиях пандемии вызывать незачем. Можно самостоятельно доехать до краевой больницы во Владивостоке или хотя бы до ближайшего медпункта. Там врачи могут связаться для консультации по круглосуточному телефону с токсикоцентром тысячекоечной больницы.

- Госпитализация в обязательном порядке. Яд, как показывают жизнь и наука, двигается 72 часа. Не двигаете рукой, он постепенно по чуть-чуть, даже видно границы, где он через 72 часа встанет. Это все четко видно по степени разрушения мелких сосудов и капилляров, - говорит Коростылев. - Это очень больно. Как будто изнутри в руке разорвалась граната. И не обратиться за помощью - надо быть каким-то любителем свой боли. Суставы не работают, потому что они все отекают. Рука становится, что две ваших ноги. Потом постепенно этот отек уходит.

Однако иногда может развиться анафилактический шок как реакция на яд. Тогда требуется реанимация, пока не прибудет скорая, которую в таком случае вызывать ее вполне уместно.

- Если есть под рукой адреналин, любые гормоны… Пожалуйста, колите, если кто-то может, - посоветовал Кирилл Коростылев.

С гадюками шутки плохи

Немного другая ситуация с теми, кто дома держит экзотических змей, например, гадюк. Противоядия от них в больницах Приморья не держат просто потому, что они у нас не водятся и ЧП с ними происходят крайне редко:

- Звонят: «А я успею приехать?» Нет, не успеете. У нас нет сыворотки от гадюки, потому что это не нужно нам. Это не наше, ни в коем случае. А против щитомордника помогает только та сыворотка, которая придумывается против щитомордника. Этой сыворотки нет и никогда в СССР не было…. Были комплексные сыворотки от всех змей, они вызывали большие осложнения. Вам это надо?

При укусе же дикой змеи паниковать незачем. В 95% случаев ничего не возникает, кроме отека, как рассказал завотделением токсикологии краевой больницы. Лечение проходит в условиях стационара. Если это рука - около 2 недель, если нога - до месяца. Кстати, качество оказания медицинских услуг в Приморье с каждым голом улучшается благодаря программе «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Те, кто поступал с укусами змей, были на прошлой неделе. Сейчас, по словам специалиста, никого с такой проблемой в больнице нет.

Меры предосторожности

- Если вы едете куда-то, то банально супрастин в ампулах, доксаметозон, преднизолон. Люди, которые имеют аллергию или астматики, они прекрасно знают, что и адреналин надо с собой взять, - советует Коростылев.

- Огромная просьба к гражданам: не бегать за змеями, не мстить им. У меня были пациенты, которых змея кусала три раза. Она решила отомстить. Она кусала ее в руку, потом в ногу, в лицо… И она все равно поймала и отомстила. Ну хорошо… только потом полтела мы лечили в условиях реанимации…

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