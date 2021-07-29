Девушка рассказала, что произошло с ее ребенком после встречи с медузой на Русском острове

Малыш орал два часа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неприятная ситуация произошла с семьей на пляже в бухте Ахлестышева. Мальчик зашел купаться в море, а вскоре выскочил из воды с криками. Плачущего ребенка принесли в палатку, а оказавшаяся поблизости медсестра дала ему несколько таблеток, которые, как рассказала мама мальчика, и предотвратили плохие последствия.

– Ребенок нырнул, вынырнул, резко заорал от боли в нижней губе. Орал в течение двух часов, что ноги скручивает, – делится Ольга.

– Я лежал весь день на кровати. У меня мышцы скручивались, мне было больно, – рассказывает сам малыш, уже достаточно бодро и весело.

Ольга добавила, что благодаря своевременной помощи с ребенком все нормально, хотя спустя пару часов он все еще был вялый, а глаза выглядят больными. Как отметила девушка, ее сыну дали антигистаминное средство в течение 5-10 минут после происшествия.

Это действительно может помочь, однако стоит помнить, что реакция организма на то или иное средство индивидуальна у каждого человека. Поэтому после происшествия стоит обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Игорь Пущин также рекомендует не паниковать и обратиться в больницу, чтобы человека осмотрел токсиколог, так как домашней аптечки может быть недостаточно.

Как отметил ученый, в Приморье водится медуза-крестовик. При стрекании в человека попадает жалящий секрет. В течение 40 минут после ожога начинается ломота по всему телу. Это ощущается, как будто вас скручивает и разрывает пополам, все суставы все выламывает. Может наступить кашель.

Напомним, это уже не первая встреча человека с медузой этим летом. Приморцы иногда рассказывают и даже показывают то, что с ними сотворили.

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