Красиво плывет... вон тот в полосатом «купальнике»: приморцы встретили амурского тигра, пересекающего реку вброд

Красавца заметили в реке. Фото: принтскрин видео.

Жителям Приморья посчастливилось наблюдать за купанием амурского тигра. Встреча с редким хищником случилась в южном районе края. Очевидцы повели себя крайне корректно – не стали пугать или пытаться преследовать хозяина тайги. Да и сам зверь проявил максимум осторожности, завидев людей.

История развернулась в Лазовском районе края. По словам местных жителей, амурского красавца уже не в первый раз замечают вблизи реки Киевка.

– Полосатый хотел пересечь дорогу, но увидел машину и повернул обратно, легко преодолел водную преграду и скрылся в растительности, – рассказали сотрудники Центра «Амурский тигр», показав уникальные кадры от очевидцев. По словам специалистов, тигры – отличные пловцы. Животные при необходимости могут добывать рыбу для пропитания, но рыбная диета больше свойственна островным группировкам.

Стоит отметить, что с начала августа в России внесли поправки в закон «О животном мире» и закон об «Охоте». Согласно нововведениям, добыча краснокнижных животных, к которым также относятся амурские тигры, возможна, но в «исключительных случаях». Многие восприняли подобное заявление негативно, люди переживают, что новые правила развяжут руки браконьерам. Однако специалисты Минприроды России уверяют, что поправки особо ничего не изменили, а стали лишь уточнением в существующих документах. Запрет на охоту на животных, занесенных в Красные книги – никуда не исчез, а изъятие их из естественной среды обитания возможно лишь в научных целях или при угрозе жизни человека.

«Какой умный котик, знает, что от людей надо держаться подальше. Продолжай в том же духе, лапусик», «Он знал о возможном отстреле и решил свернуть», «Жарко киске, просто купался. Нам невыносимо, а у них еще и шуба» – комментируют пользователи сети.

Отметим, что жители Приморья в последнее время довольно часто встречаются с грациозными полосатыми хищниками. Однако люди не всегда ведут себя правильно в такие моменты. Иногда водители начинают сигналить или преследовать животных, а особо инициативные и вовсе чуть ли не с рук стараются покормить хищных представителей кошачьих.

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