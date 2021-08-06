Улыбочку! Редкий леопард впервые попал на камеру в национальном парке в Приморье

Леопард с удивлением разглядывает фотоловушку в нацпарке. Фото: leopard-land.ru

В нацпарке «Земля Леопарда» с помощью фотоловушки удалось «поймать» редкого леопарда, животное долгое время изучало камеру, поэтому теперь в сети есть его прекрасные кадры и в анфас, и в профиль. Это мальчик, предположительно ему полтора года и у леопарда уже есть идентификационный номер Leo 191M, имени пока что у него нет.

- Животное с таким удачным «портфолио» может рассчитывать на скорое появление собственного хранителя леопарда, который даст ему имя, – уверены сотрудники нацпарка.

Новый леопард получил порядковый номер - Leo 191M Фото: leopard-land.ru

Хранители – это персоны или организации, которые получают право дать имя животному и могут в дальнейшем следить за его жизнью. Напомним также, что дальневосточный леопард является самой редкой в мире большой кошкой и занесен в Красную книгу. В России на сегодняшний день 110 особей, если популяция достигнет 150 особей, леопард сможет окончательно отойти от опасной черты вымирания.

Молодой самец впервые попал в объектив фотоловушки Фото: leopard-land.ru

Появление нового леопарда в нацпарке - большая радость для ученых. Подобные кадры, получаемые при помощи фотоловушек, представляют собой большую ценность для изучения популяции редкой кошки. Так уникальные кадры многодетного семейства дальневосточных леопардов засняла фотоловушка в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. В кадр попали пятнистая мама и трое ее детенышей, стоящие на вершине горы.

Другой леопард сделал ученым подарок на Новый год, устроив трапезу в гроте перед объективом камеры. Ранее осторожная краснокнижная кошка почти никогда не позволяла заснять камерам этот процесс.