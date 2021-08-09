«Боли адские, будьте осторожны»: приморцам рассказали, где купаться опасно

Опасность может подстерегать в воде. Фото: Милана СОКОЛ

Сразу двух пациенток привезли накануне в больницу в Владивостока с сильными ожогами медуз. Обе женщины купались на остове Русский, правда на разных пляжах. Стоит отметить, что в разгар летнего сезона все больше пациентов попадают во время отдыха на море в медицинские учреждения края. Рассказываем, как действовать и что принимать.

– Боли адские, ожоги ужасные, будьте осторожны, – поделились в сети очевидцы.

«КП-Владивосток» уже неоднократно рассказывала о появлении медуз в акватории. Особенно их стало много, когда вода сильно прогрелась из-за аномальной жары. Естественно, что водные обитатели есть не только во окрестностях приморской столицы, но и в других районах края. Так, на нашествие медуз с конца июля жалуются отдыхающих на море в Находкинском городском округе и Партизанском районе. Из-за стрекания медуз-крестовиков люди попадают в больницы, среди пострадавших довольно много детей.

Про словам специалистов, особенно такие встречи в воде опасны для детей, аллергиков, пожилых, людей с проблемами дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

– Детей госпитализируем с сильной интоксикацией, ангионевротическими реакциями – отеком Квинке. Опасно думать, что «ожог» медузы поболит и пройдет. В течение первого часа состояние пострадавшего может ухудшаться: появляются сильные боли в суставах и пояснице, онемение и судороги конечностей, беспрерывный сухой кашель, иногда рвота. Тяжесть состояния зависит от места поражения. Наиболее тяжелые последствия вызывают стрекания медузы в области верхней трети туловища, плеч, шеи, головы, грудной клетки, – поделилась заведующая СП «Детская больница» Лариса Пономарева.

Стоит отметить, что крестовиков чаще всего можно встретить на мелководье и в зарослях водорослей. По наблюдениям специалистов, медузы более активны в утренние и вечерние часы.

Определить, что во время купания укусила медуза можно по покраснению или даже проявляющимся через несколько минут волдырям. Помимо сильного жжения пострадавший может почувствовать слабость, сжатие в груди или затрудненное дыхание. Симптомы могут появится уже через 10-15 минут, поэтому необходимо незамедлительно выйти из воды. При сильной ломоте лучше принять обезболивающее или спазмалитик, чтобы избежать аллергической реакции необходимо выпить таблетку антигистаминного препарата. В зависимости от состояния можно вызвать скорую помощь или добраться до лечебного учреждения самостоятельно. Но с помощью медиков после укуса медузы лучше не затягивать, последствия могут быть непредсказуемыми.

ПО ТЕМЕ

«Как будто в руке разорвалась граната»: как распознать, что вы стали жертвой медузы или змеи

Достаточно ли домашней аптечки в случае укуса и почему мстить своим обидчикам - плохая идея, рассказал главный токсиколог Приморья (подробнее...)

«Пришлось вызывать скорую»: купание на популярном пляже в Приморье закончилось ЧП

Отдыхающая предупредила остальных об опасности в море (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14