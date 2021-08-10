Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2021 14:35

На Камчатке окончена поисковая операция на территории падения самолета АН-26

Поиски длились более одного месяца
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Самолет перестал выходить на связь в районе поселка Палан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолет перестал выходить на связь в районе поселка Палан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Камчатке подошла к концу поисковая операция на территории падения самолета АН-26, который обрушился в июле 2021 года. Решение об окончании поисковых работ приняли на комиссии по ЧС поселка Палана.

В поиске приняли участие более сотни человек и 19 единиц техники, включая вертолеты. Всего было обследовано более 1000 квадратных километров: поиски проходили на суше, с воздуха и под водой. Однако, из 28 человек, находившихся на борту, удалось найти лишь 19. Остальные считаются пропавшими без вести.

Обломки обнаружили в пяти километрах от Паланы

Обломки обнаружили в пяти километрах от Паланы

Фото: "КП" Архив

Напомним, что 6 июля 2021 года на Камчатке разбился самолет АН-26. Его обломки были найдены в 5 километрах от Паланы. Предполагается, что причиной крушения воздушного могли быть неблагоприятные погодные условия.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКрушение самолета Ан-26 на Камчатке 6 июля 2021 года