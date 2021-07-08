Новые данные по поискам погибших на месте крушения Ан-26 на Камчатке

На Камчатке продолжаются поиски экипажа и пассажиров Ан-26. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Утром, 8 июля, на Камчатке продолжились поиски погибших при крушении Ан-26 в районе пгт. Палана. Спустя двое суток после авиакатастрофы, надежды найти выживших, к сожалению, практически нет. Спасатели рассказали о ходе поисковой операции и планах на ближайшее время.

– Дополнительно выдвинулась наземная группировка в составе 14 сотрудников пожарно-спасательной части поселка Палана на четырех квадроциклах и одной машине повышенной проходимости в район реки Анадырка. Кроме этого, для проведения поисковых работ привлекаются добровольцы, – прокомментировал официальный представитель ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Самолет разрушен полностью. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Как отмечают спасатели, также запланирован вылет из Паланы вертолета Ми-8 Хабаровского АСЦ МЧС России. Однако десантные спуски напрямую зависят от погоды. Напомним, 7 июля на Камчатке был сильный ветер и туман, поднялись большие волны, что существенно осложнило поиски. Для обследования морского дня в районе места крушения планируется привлечь водолазов.

За время поисков спецслужбы обследовали около 100 квадратных километров с воздуха. На земле специалисты осмотрели 17,4 километров прибережной полосы и 4,2 квадратных километров на самой сопке, в которую врезался самолет. Напомним, на борту рейса находились 28 человек, пока удалось найти остановки 19 из них. 9 по-прежнему числятся в списках, пропавших без вести.

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