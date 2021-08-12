Список пассажиров и членов экипажа вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке 12 августа 2021 года

На борту вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке 12 августа 2021 года находилось 16 человек
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Опубликован предварительный список членов экипажа и пассажиров вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке 12 августа 2021 года. В составе экипажа 3 человека, на борту находилось 13 человек. По предварительной информации, на данный момент спасено девять человек.
Экипаж:
Сорокин Николай Михайлович (командир воздушного судна) - спасен
Медведев Яков Николаевич (штурман) - спасен
Мадиев Марат Саматович (бортмеханик) - спасен
Пассажиры:
Пономарева Анастасия Андреевна - спасена
Стрелкин Виктор Викторович - спасен
Маляков Михаил Антонович - спасен
Кованцев Георгий Николаевич - спасен
Корженевский Николай Игоревич - спасен
Антипина Елена Александровна - спасена
Кулаков Евгений Владимирович
Кремнева Ольга Сергеевна
Маляков Даниил Михайлович
Мозолева Ирина Николаевна
Скварников Кирилл Сергеевич
Чернова Эльвира Олеговна
Харитонова Елена Николаевна
Район крушения вертолета Ми-8 в Кроноцком заповеднике на Камчатке
Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 12 августа 2021 года. ЧП случилось около 10:00 часов утра по местному времени (01:00 МСК) в Кроноцком заповеднике: вертолет рухнул во время захода на посадку. По предварительным данным, во время посадки был густой туман. Вертолет упал в озеро, первыми на помощь подоспели егеря, следом прибыли спасатели. По непроверенной информации, Ми-8 полностью ушел под воду.
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