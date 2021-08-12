Список пассажиров и членов экипажа вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке 12 августа 2021 года

На борту вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке 12 августа 2021 года находилось 16 человек Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Опубликован предварительный список членов экипажа и пассажиров вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке 12 августа 2021 года. В составе экипажа 3 человека, на борту находилось 13 человек. По предварительной информации, на данный момент спасено девять человек.

Экипаж:

Сорокин Николай Михайлович (командир воздушного судна) - спасен

Медведев Яков Николаевич (штурман) - спасен

Мадиев Марат Саматович (бортмеханик) - спасен

Пассажиры:

Пономарева Анастасия Андреевна - спасена

Стрелкин Виктор Викторович - спасен

Маляков Михаил Антонович - спасен

Кованцев Георгий Николаевич - спасен

Корженевский Николай Игоревич - спасен

Антипина Елена Александровна - спасена

Кулаков Евгений Владимирович

Кремнева Ольга Сергеевна

Маляков Даниил Михайлович

Мозолева Ирина Николаевна

Скварников Кирилл Сергеевич

Чернова Эльвира Олеговна

Харитонова Елена Николаевна

Район крушения вертолета Ми-8 в Кроноцком заповеднике на Камчатке

Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 12 августа 2021 года. ЧП случилось около 10:00 часов утра по местному времени (01:00 МСК) в Кроноцком заповеднике: вертолет рухнул во время захода на посадку. По предварительным данным, во время посадки был густой туман. Вертолет упал в озеро, первыми на помощь подоспели егеря, следом прибыли спасатели. По непроверенной информации, Ми-8 полностью ушел под воду.

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