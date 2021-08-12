К месту крушения Ми-8 на Камчатке вылетели спасатели, полет займет около двух часов

Специалисты выдвинулись к месту крушения вертолета с туристами. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

К месту крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, который упал при посадке в Южно-Камчатском заказнике, вылетели спасатели. Воздушное судно со специалистами на борту выдвинулось из Елизовского района полуострова. Лететь до места назначения около двух часов.

Лететь до места назначения около двух часов. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Ми-8 вылетел утром 12 августа из Николаевки. На борту находились 13 туристов и 3 члена экипажа. На данный момент известно о восьми выживших, информация уточняется. Сейчас на месте крушения работают специалисты Камчатской региональной поисково-спасательной базы, сотрудники краевого МЧС еще в пути.

Уже известен список людей, находившихся на борту судна.

Экипаж:

Сорокин Николай Михайлович (командир воздушного судна) - спасен

Медведев Яков Николаевич (штурман) - спасен

Мадиев Марат Саматович (бортмеханик) - спасен

Пассажиры:

Пономарева Анастасия Андреевна — спасена

Стрелкин Виктор Викторович — спасен

Маляков Михаил Антонович — спасен

Кованцев Георгий Николаевич — спасен

Корженевский Николай Игоревич — спасен

Антипина Елена Александровна — спасена

Кулаков Евгений Владимирович

Кремнева Ольга Сергеевна

Маляков Даниил Михайлович

Мозолева Ирина Николаевна

Скварников Кирилл Сергеевич

Чернова Эльвира Олеговна

Харитонова Елена Николаевна

На базе телефона доверия Главного управления МЧС России по Камчатскому краю открыта «горячая линия». Близкие пассажиров могут в круглосуточном режиме узнать о ходе поисково-спасательной операции и получить психологическую поддержку. Звонки принимаются по номеру: 8 (4152)30-10-99.

По факту крушения пассажирского воздушного судна возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ. Следователи считают, что могли быть нарушены правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

– Следственная группа выехала на место происшествия, уточняется число пострадавших, находившихся на борту воздушного судна, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, – прокомментировали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 12 августа 2021 года. ЧП случилось около 10:00 часов утра по местному времени (01:00 МСК) в Кроноцком заповеднике: вертолет рухнул во время захода на посадку. По предварительным данным, во время посадки был густой туман. Вертолет упал в озеро, первыми на помощь подоспели егеря, следом прибыли спасатели. По непроверенной информации, Ми-8 полностью ушел под воду.

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